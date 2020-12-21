傳美將批准19億美元 資助更換華為等設備

今（12/21）日大陸財經新聞重點摘要：

1.美議員傳將批准19億美元 資助更換華為、中興電信設備

美國封堵中國資通訊設備大廠華為傳再出招。路透引述知情人士於美國當地時間20日透露，美國國會議員預計將批准一項19億美元的計畫，用以資助移除對美國國家安全構成威脅的電信網路設備，該計畫將是年終支出法案和新冠救助法案的一部分。

儘管計畫未點名電信設備商，但若獲得批准，預期華為和中興的電信設備將首當其衝被移除。

該人士表示，預計國會議員還將支持32億美元為低收入美國人提供緊急寬頻福利的計畫。

消息人士稱，該計畫是「在美國聯邦通訊委員會（FCC）」處建立一個臨時的緊急寬頻福利計畫，以幫助低收入的美國人，包括在經濟方面受到新冠疫情衝擊的人，可以保持寬頻連線。消息人士還表示，該計畫將向符合條件的家庭每月提供50美元的補貼，以支持這些家庭可以負擔寬頻服務和互聯網連接設備。

2.騰訊手遊超狂！3款遊戲全球吸金逾50億美元

研究機構Sensor Tower數據顯示，大陸遊戲龍頭騰訊在手機遊戲市場表現超搶眼，旗下三款遊戲2020年至今全球吸金逾50億美元，笑傲其他遊戲廠商。

36氪報導，2020年騰訊「和平精英」和「PUBG Mobile」在全球App Store和Google Play吸金近26億美元，年增率高達64.3％，是2020年收入最高的手遊。「王者榮耀」全球收入近25億美元，年增率達42.8％。

遊戲開發商Niantic Labs的「Pokemon GO」排名第三，期內收入達到12億美元，年增長31.5％。Niantic及時調整遊戲內容，以適應疫情期間玩家的居家娛樂需求，2020年是該遊戲上市以來收入最高的年份。

排名第四的是Moon Active「Coin Master」，收入年增逾兩倍至11億美元「Roblox」排第五，收入倍增至11億美元。

Sensor Tower指出，2020年疫情全球爆發，線上娛樂需求激增，全球手遊市場也迎來高速增長。2020年截至12月14日，全球手遊收入達到754億美元，比2019年增長了19.5％。

雖然2021年可能難以複製2020年的增長速度，但基於2020年行業強勁的發展勢頭，2021年或有更多遊戲加入10億美元俱樂部。

3.維護年底流動性 人行重啟14天期逆回購

中國人民銀行21日公告，為維護年底流動性平穩，21日開展了人民幣（下同）1,100億元逆回購（附賣回）操作，其中14天期1,000億元，中標利率2.35％，與前次持平。

另有七天期100億元，中標利率2.2％，同樣與前次持平。Wind資料顯示，21日有200億元逆回購到期，因此實現淨投放900億元。

中新網報導，中信證券研究所副所長明明指出，10月份開始，人行流動性投放逐漸增加，公開市場逆回購操作和中期借貸便利（MLF）操作都超預期放量，保持了狹義流動性充裕。

華泰證券在研報中指出，人行之所以擴大投放流動性，主要是為了緩解銀行年底階段負債端壓力、呵護流動性環境。

預期在資金面「不缺不溢」的要求下，跨年資金預計相對平穩。不過貨幣政策中性的取向沒有改變，預計未來資金面繼續目前局面，2021年第一季資金面緊平衡為主。