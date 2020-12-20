跟著風向走 京東、騰訊線上存款下架

近期大陸官方緊盯網路金融平台的線上存款業務，在螞蟻集團率先下架旗下線上存款產品後，京東數科20日表示，已停止京東金融APP新增線上存款產品、停止新使用者購買產品，並對既有客戶和業務進行調整。此外，包括百度旗下度小滿金融、騰訊理財通、中國平安旗下的陸金所等主流平台均已下架線上存款產品。

上述線上存款產品，即銀行透過第三方網路平台銷售存款產品。近兩年大陸多家銀行透過網路平台推出上述產品，已成為部分中小銀行吸收存款、緩解流動性壓力的主要手段。

不過，日前中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦表態網路金融平台存款屬「無照駕駛」的非法金融活動，須納入金融監管範圍後，截至20日，支付寶、京東金融、陸金所等多數主流平台均已下架線上存款產品。

中國經營報報導，市場普遍認為此次各家平台調整線上存款產品，並非是在明確的監管政策落實後被動調整的行為，因此在一定程度上可以視為主動規避監管、壓縮風險的行為。

值得注意的是，據界面新聞報導，在多家平台已下架線上存款產品的背景下，滴滴旗下滴滴金融APP不僅持續銷售線上存款產品，甚至還為新用戶提供該類產品的相關優惠。而另一網路平台360你財富同樣正常銷售同類產品。

對於線上存款產品未來可能發生的變局，東吳證券分析師馬祥雲分析，網路平台的財富管理產品線將會受到一定影響，保守穩健的客戶能選擇的資產在未來會更少。同時，將對中小銀行有不小影響，對於高度依賴線上存款，且自身吸引存款能力較差的小型銀行，未來的發展挑戰更大。

最關鍵的影響在於改善存款博弈困境，將有利於主流銀行。馬祥雲認為，過去一年，壓降銀行存款定價的監管動作很多，但由於存款市場競爭太過激烈，目前效果尚不明顯。如果線上存款也納入監管，就可以實現從量變到質變，主流零售銀行、大行的存款成本將會下降。

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