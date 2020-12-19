中美對抗再升溫 企業互淪人質

儘管美國總統川普的任期僅剩數周，但近期美方頻頻對中國出手。中國政府19日公布「外商投資安全審查辦法」（簡稱安審辦法）反制美國，中方將建立外商投資安全審查工作機制，對軍工、能源、金融服務、網科資訊等外商投資，進行安全審查，新法自2021年1月18日起實施。在中美對抗態勢下，兩國企業已淪為籌碼。

11月美國總統大選由民主黨候選人拜登勝選，全球關注中美關係新章將如何開啟。但川普政府12月以來轉對中國加緊出招，尤其美東時間18日美國先後在科技與金融領域揮出兩記重拳。先是美國商務部將中芯國際、大疆創新等60家中企（含一家中芯香港分公司）列入實體清單，稍後川普簽署「外國公司問責法」法案，今後凡不符合美國PCAOB會計審察規定的中企，有被除牌下市之虞。

綜合陸媒報導，面對美方步步進逼，中國國家發改委19日下午公布「外商投資安全審查辦法」。安審辦法共23條，已於11月27日發改委第13次委務會議審議通過，經中國國務院批准，自2021年1月18日起實施。中國政府將在國家發改委設立安全審查工作機制辦公室，並由發改委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作，外商投資安全審查申報則由發改委接收。

針對外商投資安審範圍，主要涉及投資軍工、軍工配套等國防安全領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資。另外包括投資重要農產品、能源和資源、裝備製造、基礎設施、運輸服務、文化產品與服務、資訊技術和互聯網產品與服務、金融服務、關鍵技術及其他重要領域，外商並取得所投資企業的實際控制權。

對於中國在證券領域的外商投資安全審查規定何時推出，發改委表示，「安審辦法」第22條規定，外國投資者購買中國境內企業股票，影響或者可能影響國安的，其適用具體辦法的相關工作正在推進中。

另外，工作機制辦公室在特別審查後，若認為提出申報的外商投資將影響國安，將做出禁止投資的決定。此外，若外商不依照安審辦法的規定申報、提供虛假材料、隱瞞有關訊息騙取通過安全審查，或通過審查後卻未按照附加條件實施投資，會將其作為不良信用記錄納入官方信用資訊系統，並按照規定實施聯合懲戒。