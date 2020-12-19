台海若開戰 美援台機會不大

曾有民調調查指出，台海若開戰，有六成台灣民眾認為，美國可能會出兵協防台灣。但是美國記者佛里曼貼身觀察準總統拜登後，卻認為美方不會來救援。國民黨台北市議員羅智強對此表示，當然美國還會繼續販賣武器給台灣，但真要打仗時，台灣就只能自立自強。

台海緊張時，美國會來救台灣嗎？羅智強在臉書貼文表示，美國大選前，民進黨狂打戰爭牌挺川普，一時之間，國內熱切討論戰爭的可能性，但隨著大選的激情褪去，戰爭的話題突然冷了下來，甚至連民進黨都不再挺川普，但兩岸之間的裂痕仍需時間修補。

羅智強認為，三度獲得普立茲獎的記者佛里曼，對拜登這位新總統的觀察，佛里曼並不相信，台海緊張時，美方會來救援。美國當然會繼續販賣武器，但真要打仗時，我們只能自立自強。前總統馬英九所提醒的「首戰即終戰」言猶在耳，兩岸的領導人將面對新一輪的美中台三角關係，如何共同守護台海和平，需要高度的智慧。他也認為，不要再一廂情願地認為美國會為台出兵，佛里曼不相信美國會為台灣打仗，你相信嗎？

網友表示，「一定不會！別妄想。」、「不管戰爭時老美出不出兵，以後的台灣會很悲哀。」、「不會的，它只是利用台灣而已。」、「美國一向都是利益擺前面，中華民國只是一顆棋子，兩岸一旦發生戰爭，美國決不會出手救援。」、「當台積電被要求在美國設廠，已經不言而喻了…。」（中時）

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