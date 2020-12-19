科技項目爛尾頻傳… 中財辦：加強統一規劃

近年大陸在半導體等新興產業領域頻傳項目爛尾事件，引發官方注意。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀19日解讀中央經濟工作會議內容時表示，未來要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業布局，避免盲目投資、重複建設。

新浪財經19日報導，大陸中央經濟工作會議18日結束，會中列出2021年八大重點工作任務。韓文秀19日表示，八大任務中，「強化國家戰略科技力量」、「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」被放在最前面，提出儘快解決一批「卡脖子」問題，「搞出更多獨門絕技」。同時明確要求以戰略需求導向，發揮新型舉國體制優勢，並發揮好重要大學院所、國家隊的作用。

不過，近期大陸科技項目爛尾頻傳，紫光集團、武漢弘芯、廣州海芯、華晨集團等紛傳財務危機或倒閉重整。韓文秀轉而批評，近年大陸在半導體、電動車、新能源汽車等新興產業出現一些爛尾工程，教訓非常深刻，反映一些地方和投資決策者不懂得這些產業的發展規律和風險特徵。中央經濟工作會議在「堅持擴大內需這個戰略基點」任務中也提到，要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業布局，避免新興產業重複建設。

另外，大陸工信部前部長苗圩19日也表示，當下大陸正站在「兩個百年」交匯的新起點上，在製造業轉型、科技創新上要謀新篇、開新局。苗圩認為，新時期要推動製造業轉型升級，增強產業鏈、供應鏈自主可控的能力。這一過程中要處理好自主創新和開放合作的關係，要把關鍵核心技術掌握在自己手中，不斷提升自主創新能力。