鐵礦砂狂飆 大商所出手降溫

大陸鐵礦砂價格持續狂飆，12月14日至18日當周，鐵礦砂累計猛漲8.49％，18日並持續刷新歷史新高。面對鐵礦砂已經成為「瘋狂的石頭」，大連商品交易所（大商所）再次出手，決定把交易手續費提高四倍以上，希望讓暴衝的鐵礦砂價格降溫。

另外，對於鐵礦砂價格失控，寶鋼、沙鋼等七家大陸大型鋼企近日呼籲中國政府介入。中鋼協副會長駱鐵軍也在10日和15日分別和澳洲必和必拓、力拓舉行視訊會議，詢問近期鐵礦砂飆漲原因。中證網報導，駱鐵軍19日表示，隨市場炒作預期的消化和實際兌現，預料2021年鐵礦砂價格將呈現下降趨勢。

界面新聞報導，2020年第四季以來，大陸鐵礦砂價格一飛沖天。12月18日收盤，大商所鐵礦砂期貨主力合約2101每噸達人民幣（下同）1,132元，較前一交易日大漲68元，漲幅6.39％。主力合約2105收盤價為每噸1,074元，上漲63元，漲幅6.23％。兩者均創歷史新高。

為防範鐵礦砂價格持續上漲帶來的風險，繼12月3日、4日之後，大商所18日宣布調整鐵礦砂期貨交易費用。自12月22日交易時起，鐵礦砂期貨交易手續費標準調升為成交金額的萬分之1。其中，作為主力合約的鐵礦砂期貨2101合約、2105合約和2109合約的交易手續費標準，調升為成交金額的萬分之4。

目前大陸鐵礦砂期貨交易手續費標準為成交金額的萬分之0.1，鐵礦砂期貨2101合約、2105合約和2109合約為成交金額的萬分之一。意即調升後的鐵礦砂期貨交易手續費標準是此前的十倍，主力合約則是四倍。同時，為抑制對海外鐵礦砂的依賴，大陸的「再生鋼鐵原料」國家標準已於近日發布，2021年1月1日起正式實施，一定程度上可抑制對鐵礦砂的使用和價格上漲。



報導指出，大陸鐵礦砂80％仰賴進口，其中多達65％來自澳洲，大陸海關總署資料顯示，2020年1至11月，大陸累計進口鐵礦砂10.73億噸，年增10.9％，進口數量已超過2019年全年。