川普簽署新法 劍指在美陸企

經美國總統川普簽署，「外國公司問責法」法案於美東時間18日正式成為法例，未來中資企業若不符美監管機構會計審查標準，就有自美國證券市場除牌下市的風險。分析人士認為，該法將拉高今後中企赴美上市門檻、對美股上市的阿里巴巴、拼多多、百度等中企帶來影響，並加劇市場對中美兩大經濟體「金融脫鉤」的憂慮。

綜合外媒19日報導，「外國公司問責法」法案先後在2020年5月20日與12月2日經美國參議院與眾議院表決通過後送交白宮，並在18日由川普正式簽署生效。法案規定在美國證券市場掛牌的外國企業，必須證明其不受外國政府控制或持有股權，同時若審計準則連續三年不符美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）規定者，將被強制除牌。

對此，美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton稍晚表示，他將會確保SEC的計畫符合法案。



根據統計，當前不符合該法案要求的所有外企當中，中資企業就占約九成，因此成為該法被頭號目標。而究其原因，在於中國包括「新證券法」在內的多項法律法規，均要求上市企業的審計底稿等文件應該存放在境內，且不得擅自使用任何手段技術傳遞給境外機構或個人，理由是涉及到國家機密、資安和主權。

另外，如果外國監管機構要對某家中企進行審查，需要得到中國監管部門的同意，雙方合作進行審查。對此，PCAOB曾經屢次抱怨中方未能批准其調閱在美上市中企資料的要求，導致無法確切掌握中概股的情況。尤其隨著近年中美關係緊張，加上2020年4月瑞幸咖啡爆發財務造假醜聞等事件影響，加深美方立法強化對外企監管的決心。

不過，「外國公司問責法」啟動立法以來，阿里巴巴、京東、網易等中概股為分散風險返港二次上市，但仍有許多中企勇敢赴美上市。CNBC報導指出，2020年迄今，中企已在美國進行30件IPO，共籌資117億美元，這是自2014年以來最高的籌資紀錄。

中國證監會副主席方星海日前曾經表示，中國海外上市公司的會計制度問題並非無法解決，需要中美有良好的意願。他期望美國總統當選人拜登執政後，中美關係能夠改善，進一步對兩國分歧進行溝通協商。