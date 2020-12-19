換人出招！陸推外商投資安審辦法反制老美

美國當地時間18日正式將中芯國際、大疆創新等中企列入實體名單，大陸隨即推出反制措施。大陸發改委19日公佈「外商投資安全審查辦法」（安審辦法），將對軍工、重大裝備製造、重大金融服務等外商投資進行安全審查。

新華社報導，該法已於11月27日發改委第13次委務會議審議通過，並經國務院批准，自2021年1月18日起施行。「安審辦法」共23條，規定了適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程式、審查決定監督執行和違規處理等。

「安審辦法」對下列範圍內的外商投資開展安全審查：投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資；投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要訊息技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術以及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

至於證券領域外商投資安全審查規定何時推出，發改委表示，「安審辦法」第二十二條規定，外國投資者通過證券交易所或者國務院批准的其他證券交易場所購買境內企業股票，影響或者可能影響國家安全的，其適用本辦法的具體辦法由國務院證券監督管理機構會同外商投資安全審查工作機制辦公室制定，相關工作正在推進中。

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