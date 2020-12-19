梁孟松自誇14奈米大功臣 陸神秘人直戳要害

中芯國際遭到美國制裁的同時，台積電前營運長蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，震撼半導體業界，但聯合首席執行長梁孟松卻認為不被尊重，讓梁孟松憤而辭去職位，甚至在辭職信上直指，他在3年協助中芯國際完成5個世代技術開發，這是一般公司花10年才能達到的成就。不過，一名大陸人在陸媒匿名投書，認為梁孟松所述功績言過其實，甚至對中芯國際內部輿論描述得鉅細靡遺。

梁孟松在辭職信提到，自 2017 年 11 月被董事會任命為聯合首席執行長後已經3年，這100多個日子裏，他幾乎從未休假，甚至在 2019 年 6 月，當我正在經歷著生命中最危險的時刻，都從來沒有放棄公司對他的期待。

梁孟松指出，他這段期間盡心竭力完成從 28奈米 到 7奈米製程，共5個世代的技術開發，這是一般公司需要花10年以上的時間才能達成的任務，這也是他與2000多位工程師日以繼夜的成果。梁孟松強調，他不是來大陸謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。

梁孟松也細數包括28奈米、14奈米、12奈米，及 n＋1 等技術均已進入規模量產，7nm 技術的開發也已經完成，明年四月就可以馬上進入風險量產。至於5奈米、3奈米是最關鍵、也是最艱鉅的 8 大項技術也已經有序展開，只待 EUV 光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。

對此，該名讀者發出文章評論梁孟松。文章提到，「梁孟松先生這幾年在中芯國際到底幹得怎麼樣，果真是先進工藝業績斐然，技術突破超過預期大大提前嗎？他為什麼反應如此激烈要離職呢？」

自2020年7月在科創板上市以來，中芯國際一直是大眾關注的焦點。中芯國際今年下半年陸續發布的財報業績斐然，殊不知，業績的好轉一方面得益於近期國內對於半導體製造的強勁需求，另一方面得益於成熟工藝生產設備的折舊計算，其實說白了還是在吃前任老本，其他代工廠毛利最高、嚴重缺貨的FINFET先進工藝產值其實貢獻卻非常之小。

文章指出，這個本來就大舉投入多年計畫、就要在2018年大規模量產的14奈米製程，卻在如今依然產直太小，年初甚至只有1%營收貢獻，拿不上檯面甚至與28奈米製程一同公布，根本是李代桃僵。

曾幾何時，中芯國際對梁孟松寄予厚望，無論是技術管理上還是人事方面，都給了他極大的主導權，指望他能把中芯國際的先進工藝帶動起來，實現真正的技術突破。然而，中芯國際雖在14奈米製程實現量產，但與前任的喻少峰脫離不了關係，甚至落後1年發展，更是同規格廠商良率最落後的。

該名讀者甚至揭露，所謂的N+1、N+2這些接近7奈米製程精度的技術，本來就只需要14奈米製程使用的DUV機台就好，台積電先前利用這些半導體生產設備就產出7奈米製程就是最好例子，而不是以拿不到EUV機台為發展限制藉口。

該名讀者表示，梁孟松是技術人才，並不擅長管理和整合，但他來中芯國際要求大權獨攬，先斬後奏，大搞內部清洗，把他的發小聘為管設計服務的高級副總，卻不懂技術。這也導致中芯國際人心渙散、大量核心技術人員離職，連很多老客戶也紛紛轉產其他製造廠。

文章提到，中芯國際員工抱怨梁孟松搞文革，網路上大有不滿聲浪，高層更是心知肚明，所以吸納更多人才增加中芯國際實力是大勢所趨。他也呼籲，若真的是為大陸半導體產業設想，那他應該放下自我，去研發單位努力，並讓宅心仁厚善於團結的蔣尚義管理中芯國際。

事實上，中芯國際體量不到台積電的10分之1，台積電內部並沒有像擔心三星那樣擔心中芯國際，雙方反而可以視之為同一生態中不同的角色。文章最後也替蔣尚義蒙上叛將一詞抱屈，並認為中芯國際精心安排，在蔣尚義的帶領下，一定能替該公司帶來新的機遇。

文章來源：独家揭秘：梁孟松中芯国际3年半业绩如何

（中時新聞網 呂承哲）