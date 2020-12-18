美再將一軍 中芯等80家陸企列實體清單

大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）步上華為後塵，被列入出口黑名單。美國商務部18日晚間宣布，以與中國軍方有關聯為由，將中芯等80家中企列入實體清單，今後沒有美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。



剛離職的中芯聯合CEO梁孟松日前在辭呈披露，中芯7奈米技術開發已完成，預計2021年4月就可試產，美方最新禁令等於是一舉阻斷中芯技術升級、升產高階晶片的道路。



中芯10月初曾證實，遭到美國商務部工業與安全局（BIS）制裁，部分供應商須得到美方同意才能向中芯供貨，當時市場以美方未升級至實體清單，認為中芯仍有一線生機。但如今惡夢成真，中芯如同華為一樣列入美國出口黑名單，其與中國半導體產業的下一步該怎麼走，成為全球業界關注焦點。



路透18日上午率先披露美方將對中芯等中企實施實體清單制裁，陸港上市的中芯當日A股收報人民幣55.02元，跌1.77％；中芯港股收報19.86港元，重挫5.2％。



18日晚間美國商務部正式宣布，將中芯在內約80家中企列入實體清單。入列黑名單的中企，今後將無法自美企得到高端技術與設備，美企亦不得在沒有美國政府許可下，銷售10奈米及以下技術給中芯。



美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）更在聲明中指出，「我們將不允許先進的美國技術被用來協助一個逐漸好戰的對手建立其軍事力量，尤其中芯國際與中國軍工企業、軍民融合和國有機構之間的關係，完全凸顯出中芯利用美國技術協助中國軍事現代化的風險。」



在最新實體清單公布之前，已被美國列入實體清單的中企及關聯公司已超過275家，包括華為及其150家關聯機構、中興通訊、海康威視等。



中芯被美國列入實體清單，讓困擾纏身的中芯猶如雪上加霜。美國國防部12月初剛將中芯等四家中企列入黑名單，禁止美國人士對其證券與債券進行交易，引發隨後標普道瓊、那斯達克、MSCI等國際指數編製公司將中芯等剔出其產品組合。



此外，日前中芯延攬台積電前營運長蔣尚義出任副董事長，卻因未事前通知中芯聯合CEO梁孟松，後者憤而提出辭呈，高層內鬨更加深中芯內憂外患的窘境。