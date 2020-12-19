特斯拉赴陸攻城掠地！1年狂蓋200座充電站

隨著全球電動車市場競逐白熱化，戰場已進一步延伸到充電樁領域。國際電動車大廠特斯拉日前宣布，在大陸已建成超過500個超級充電站，覆蓋270個以上城市，其規模僅次於美國，足見特斯拉搶佔大陸市場的野心。

新浪財經報導，特斯拉表示，光是11月份，已在大陸37個城市開放了60座超級充電站、共計517個超級充電樁。截至11月底，特斯拉在全球累計建設了2,200個以上的超級充電站及逾2萬個超級充電樁。前三名分別為美國、中國大陸、加拿大，各擁有940座、500座與100座超級充電站，此三大市場的充電站達全球總量的70％。

報導稱，大陸首個超級充電站是在2014年建成落地，2016年數量已達到100座、2019年底正式突破300座。隨著特斯拉上海超級工廠落成、大陸當地製造Model 3狂銷之下，特斯拉也在加速超級充電站的建設，在短短不到12個月內又新增了200座超級充電站，搶佔市場不言而喻。

不只如此，特斯拉近日已向上海市政府提交請，計劃斥資人民幣（下同）4,200萬元，在上海工廠附近建廠生產充電樁。該工廠將於2021年2月建設完成，初期規劃年產1萬個超級充電樁。此前，特斯拉超級充電樁均從美國進口。預計到2020年底，特斯拉將建成近650個超級充電站，即5,000餘個超級充電樁。

雖然投資金額不大，但可看出特斯拉在大陸國內充電市場的更大野心。特斯拉全球副總裁陶琳近日亦透露，未來不排除將特斯拉充電樁開放給其他品牌的電動汽車使用。

此外，特斯拉為吸引買氣，近日還推出免費充電一年的活動。特斯拉創辦人兼執行長穆斯克為達成年初宣告2020年實現交付50萬輛的目標，鼓勵Model 3和Model Y預訂者若在2020年底前提車，將可享有為期一年的超級充電站免費使用服務。根據估算，要達成上述目標，特斯拉第四季需交付超過18.1萬輛車，遠超第三季的4萬輛。

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