充電樁成「殭屍樁」 百萬支使用率僅15％

近幾年大陸政府積極推動電動車，隨之興起充電樁建設熱潮，但在規劃不善、標準紊亂、欠缺管理等諸多原因下，許多充電樁在設置後不久就逐漸為人遺忘，淪為「殭屍樁」。據統計，目前大陸已安裝約150萬支充電樁，但使用率僅15％，等於形成龐大的投資浪費。

綜合陸媒報導，數年來，大陸電動車的發展帶動了各地充電樁建設的熱潮，然而，最近充電樁變「僵屍樁」的話題引發民間熱議。據統計，截至2020年10月，大陸充電樁累計數量為149.8萬支，使用率卻不到15％。

充電樁變成「僵屍樁」的原因挺複雜，但規劃不善絕對是重要原因。在前期規劃時，部分充電場站沒有考慮地方實際充電需求，有些甚至建置在偏遠之處，導致建設完成後逐漸遭到廢棄。早期建設的充電樁甚至標準不統一，與現有車輛的充電介面不相符合，造成充電樁無人使用。

同時，由於建設成本較低，很多業者當初投資的都是屬於慢充型的交流充電樁，動輒8到10小時的充電速度讓車主難以忍受。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高直言，「公共的充換電必須快，不能慢，否則一個充電樁一天充幾輛車，第一（經營商）賺不到錢，第二用戶不願意來。」

另一方面，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟信息部主任仝宗旗表示，目前大陸遺留的僵屍樁，很多是缺乏精細化的管理與維護。事實上，充電樁無法使用、被燃油車占位、停車費高昂等問題一直是充電場站經營管理的難題。

譬如，江蘇常州新北區某大廈管理負責人表示，該大廈露天停車場內的17個充電樁已經長達10個月無法使用，主要是充電樁維護將增加人力成本開支，而業者與該大廈始終未能就如何維護達成共識，讓充電樁淪為擺設。

然而，多數市場人士仍對充電樁建設的前景持樂觀態度，特別是2020年11月初大陸政府發布「新能源汽車產業發展規劃(2021～2035年)」，除了要求2025年新能源汽車銷量占比要達新車銷量的兩成，並鼓勵業界新建符合需求的新式充電樁。

業界人士認為，大陸充電樁建設就跟過去其他行業一樣，經歷從無序到有序，從不完善到完善的過程。仝宗旗認為，隨著新國標的更替、充電樁保有量的提升、充電樁企業經營管理投入的增加，今後充電樁的損壞率和僵屍樁的數量都將逐步降低。

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