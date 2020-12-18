傳陸中央調查組進駐 阿里巴巴否認

傳陸中央調查組進駐阿里 學者憂馬雲處境

有消息指出，阿里巴巴集團前董事局主席馬雲及9位企業家和學者，創辦的富商群體「湖畔大學」昆明分校規劃項目，本月10日被當局叫停。據消息人士披露，大陸中央一個調查組人員本周進駐阿里巴巴，具體情況不明。

自由亞洲電台報導，昆明大學金融學者張謹認為，以當前中國政治形勢發展，馬雲的處境會越來越糟糕，「馬雲下一步可能會比較麻煩，他做的幾件事情都是令高層非常不高興的。第一件事情就是螞蟻金服上市，身懷利器，肯定是要被追究的。因為金融是他們（政府）的命脈。其實馬雲當年做金融就已經覺得比較麻煩了，再加上他批評監管問題，完全是在向高層權力發出挑戰，這對高層而言是很厭惡的事」。

回應消息 阿里發聲明否認

針對有消息指大陸中央調查組人員於本周進駐阿里巴巴，阿里巴巴18日發聲明稱，是純屬謠言，將追究造謠者的責任。

聲明指出，阿里一直認為公司的發展，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場。公司相信，監管讓平台型企業不僅自身發展好，還能更好的服務於整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這是公司真實的態度和行動原則。

阿里又說，心懷坦蕩的傾聽是公司應有的態度，但絕不能容忍純粹的捏造，也決不放棄追究造謠者的責任的權利。