德國放行參與5G 華為砸70億首建海外廠

德國16日宣布新資訊安全法草案，被視為有條件放行中國通信巨頭華為參與5G網路建設，華為17日馬上有回應，宣布於德法邊境的法國市鎮布呂馬(Brumath)設首座海外工廠，生產4G、5G基地台零組件，產品將供應給歐洲客戶，投資額為2億歐元(約70億台幣)。

布呂馬距離德法界河萊茵河不到20公里，與其最近的德國主要都市斯圖加特也不過相當於台北到新竹距離。

華為稱選在歐洲十字路口設廠，會利用23個研發中心、百餘家合作學術機構、3100多家供應商和有效供應鏈，提升在歐洲業務並提供給歐洲客戶安全無虞產品，新廠預計2021年底投產，年產值達10億歐元(約350億台幣)。

德國新的資訊安全法草案已通過聯邦內閣閣議，預計明年1月送聯邦議院批准，才會正式上路。該法案允許政府有更多權限可以審核電信設備供應商，並立下較高的設備安全標準。

有論點認為新法不利於華為在德國擴展5G業務；也有評論認為是有利華為，因為只要證明設備沒有安全疑慮就能參與，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)就持此觀點。

華為也正面評論德國作法，並指更高和統一的安全標準意味所有技術供應商只要合格都能參與。

（中時新聞網 王毓健）