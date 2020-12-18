中國大事記 盤點2020年的關鍵經濟事件

2020年末，一場新冠肺炎（COVID-19）讓全球各大經濟體吃盡苦頭，另外，隨著美國大選的推進，兩大經濟體的衝突也隨之升溫。工商時報整理出2020年中國大陸大事記，帶大家一起回顧這些關鍵事件。

一、武漢起「疫」 重傷中國經濟

2019年底在中國武漢爆發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，2020年1月23日，中國武漢封城宣布上午10點開始「封城」，據當時官方數據，「封城」時武漢大約有900萬人，另有大約500萬人在封鎖前逃離。

自武漢封城開始，這場致命的世紀疫情讓中國與全球經濟生重病。如今過了一年，全球各藥廠新冠疫苗呼之欲出，大陸科興生物製造的疫苗也邁向全球市場。

二、中美貿易戰火再起

美國川普政府2018年中開始，發起對中國的貿易戰，G2爭霸持續過招！這場堪稱人類史上影響最深遠的一場經濟戰爭，2020年1月15日中美簽署首階段貿易協議，讓延燒兩年之久的貿易戰停火喘息。

然而自7月開始中美紛紛互關對方的領事館，中美雙方的關係愈見緊張；9月15日美國對華為的出口禁令生效，而後世界貿易組織（WTO）也加入戰局，裁定美國對總額逾2,000億美元的中國商品加徵關稅是非法行為，中美兩國之間的貿易戰硝煙再起。

如今美國大選川普敗選，民主黨拜登（Joe Biden）即將入主白宮，拜登如何應對未來的中美貿易博弈，成為2021年的關注焦點。

三、世界工廠時代落幕

中國大陸「萬物皆漲」！地價、工資逐年上漲，曾是「世界工廠」的大陸正在失去其生產競爭力。中美從貿易戰打到科技戰，更加速產業供應鏈的移轉。

瑞銀集團（USB）8月發表北亞企業家問卷調查顯示，包含日、韓、台灣在內的出口導向型製造業企業，高達85％的受訪企業表示打算將產能移出中國。儘管此一數據和2018年調查的82％差不多，但已經將部分產能移轉的受訪者占比較當時有所提高。此外，44％的受訪企業稱新冠肺炎疫情提高他們轉移產能的意願，也促使台商回流與新南向的腳步加速。

談及新南向趨勢，中鋼公司董事長翁朝棟很有感！他表示，新南向現在已經不是政策，而是趨勢、甚至是世界潮流，自中國大陸從世界工廠退位後，最有機會接班世界工廠地位的就是東協。

四、港版國安法通過

香港回歸大陸23周年前夕，大陸全國人大常委會6月30日以162票全票通過港版國安法，大陸國家主席習近平簽署主席令，決定將「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」列入「基本法」附件三，明確由香港特別行政區在當地公布實施。

「港版國安法」明確分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的四類罪行和處罰，刑期會按嚴重程度分級，輕微罪行可判三至十年，嚴重罪行最高可被判處無期徒刑，但法例不具追溯力。

港版國安法通過的同時，美國商務部隨即宣布暫停香港特殊出口地位，尤其不再豁免出口管制，將香港視為中國。美國眾議院同日一致通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），授權華府制裁與打壓香港示威的中國官員有交易往來的銀行。

7月1日，香港市民閱讀報紙上有關香港特區維護國安法正式生效的新聞。圖／中新社

五、中共「十四五」規劃建議

即將到來的2021年，中國大陸除有「十四五規劃」開局實行之外，更將逢上中共建黨百周年，因而其無疑是大陸經濟體系承先啟後的重要年分。其中一個觀察點可留意，今年的「十四五規劃」是中共首次沒有公布國內生產總值（GDP）的量化增長目標。

這項新的五年規劃當中，簡言之就是以「科技自立自強」作為發展戰略支點，輔以打造堅實的「國內大循環」經濟格局。

美中大打科技戰，中國半導體事業頻頻遭美國「卡脖子」， 為此，十四五規劃要讓「科技自立自強」方針掛帥。 華為創辦人任正非日前坦言，大陸晶片設計已步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力，但大陸晶片產業仍存在不少等問題，並認「晶片的製造世界第一在台灣」。

大陸經濟過往走的是依託「蘇聯老大哥」等外部世界的「國際大循環」路線，下個五年大陸經濟將首度發展「內循環」經濟模式，意味著中國即將從「世界工廠」邁向「世界市場」。

六、地表最強IPO 螞蟻上市暫停

萬眾矚目全球最大IPO、原定11月5日大陸和香港兩地上市的螞蟻集團，該集團實際控制人馬雲一席話突然風雲變色。在大陸四大金融監管機構11月2日約談馬雲等螞蟻高層後，上交所3日晚間突然宣布暫緩螞蟻集團在科創板上市，稍後螞蟻也在港交所公告暫緩H股上市。上市觸礁一傳出，阿里巴巴股價旋即受累，阿里巴巴美股3日開盤後重挫近10％至281美元。

這個號稱「地表最強」的螞蟻集團IPO，如今不僅面對眾多海外投資人喊告，也還看不到螞蟻重新申請上市的時間表。

七、大陸收緊互聯網監管

在中國每年的消費大戲－－「雙11」前夕，國家市場監管總局公布「平台經濟反壟斷指南」，其中宣達對不公平交易、禁止壟斷等四大重點。

徵求意見稿公布後，市場解讀是衝著電商巨頭而來，相關個股11月10日紛紛大跌，阿里巴巴港股跌5.1％，京東重挫8.78％，騰訊跌4.42％，美團更崩跌10.5％。

八、國企信仰崩塌

河南省大型國有煤企永煤控股，其主要股東為河南能源化工集團，實際控制人為河南省國資委，為「根正苗紅」的大型國企。在11月驚爆債券違約，多檔國企美元債12日持續遭到拋售。

而這也是繼遼寧華晨汽車、瀋陽盛京能源後，又一地方國企的債券毫無徵兆違約，暴露地方國企信用風險。對於大陸近月信用債連環爆，大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）主任劉鶴祭出重話，將嚴處惡意轉移資產、挪用發行資金的各類「逃廢債」行為，強調絕對「零容忍」，以保護投資人合法權益。

投資者往往對中國大陸的國企充滿信心，相信無論國企遇到怎樣的財務狀況，只要背後的政府撐腰，官方永遠會陷入窘境的企業解圍，如今這波違約爆雷大大衝擊「國企信仰」。

九、RCEP簽署

歷時八年的漫長談判，東協十國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭五國在11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP），這項自貿協定覆蓋全球總人口的3成，成為全球規模最大的超級經濟圈。中國國務院總理李克強表示，RCEP得以簽署，表明「多邊主義和自由貿易才是正道」。

協定生效後，未來10年內，區域內享有零關稅的貨物貿易產品數量將逾九成以上，影響至鉅，勢將改變全球經貿格局，也引起台灣當局的高度警戒。