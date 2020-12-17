財務造假案 瑞幸咖啡與美和解金數字曝光

瑞幸咖啡今天發布公告指出，已經就財務造假與美國證券交易委員會（SEC）達成和解，並接受監管。根據SEC稍早發布的消息，瑞幸咖啡支付的和解金達1.8億美元（約合新台幣50.6億元）。

中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡官方微博上午發出聲明表示，就前員工涉嫌財務造假的事件與美國證券交易委員會達成和解。目前公司營運正常，未來持續配合監管，將合規工作視為重中之重。

綜合陸媒澎湃新聞、新浪財經與中國新聞網報導，瑞幸咖啡的公告並未說明和解的條件，不過據稍早SEC發布，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元，在會計欺詐指控的事件中換取和解。

報導引述SEC說法指出，瑞幸咖啡從2019年4月至2020年1月，藉由和相關企業進行虛假交易而偽造了超過3億美元的銷售額；今年4月間瑞幸咖啡自行發布內部調查結果，指公司首席運營官劉劍涉財務造假，牽涉金額約人民幣22億元交易額。

報導說，在這樣的背景之下，瑞幸咖啡在美國面臨集體訴訟，控告其作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

不過報導中提到，瑞幸咖啡雖然與美方和解，但在和解文件中並未回應美方的任何指控。

今年6月29日，瑞幸咖啡在納斯達克（Nasdaq）交易所停止交易並開始下市程序。當時股價報每股1.38美元，相較上市時發行價17美元，市值蒸發超過9成。

7月31日，中國財政部公布對瑞幸咖啡財務造假事件的調查進展，指出瑞幸自2019年4月起至2019年底，透過虛構商品券業務增加交易額22.46億元，虛增收入21.19億元，虛增成本費用12.11億元，虛增利潤9.08億元。

10月12日，市場監管總局對瑞幸咖啡作出行政處罰，罰款人民幣200萬元。

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