曾撂話買台積！曝北京不想救紫光內幕

被稱為大陸半導體國家隊的紫光集團，最近幾個月頻傳債務違約問題，近期也有一筆在12 月 10 日到期的4.5 億美元有擔保債券，加上擔保人也無法償付，導致交叉違約，可能步上曾經大陸的最大校辦國有企業的北大方正集團的後塵，可能也與北京當局認定紫光集團存在將大大傷害經濟有關。

紫光集團早在11月就傳出一筆10億元人民幣信託貸款到期，但未獲批准展期，導致紫光集團多檔境內外債券價格大跌，讓該集團財務問題浮上檯面。至於15日到期的13億元人民幣債券「17紫光PPN005」，提出償債延期方案，但已經遭到多家金融機構否決，讓紫光集團該筆債務確定步入「實質性違約」。

從紫光集團的半年度報告顯示，截至今年6月底，公司的有息債務總額高達1567億人民幣，當中1年內到期的債務占比約52%，債券融資基本集中在母公司清華控股層面。今年9月，紫光2018年發行、2021年1月到期的10.5億美元公司債於日前價格崩跌後，讓紫光集團財務問題一次炸開，先前累積的債務高達1567億人民幣，導致紫光集團其債券價格以全面下跌，甚至連清華控股都面臨3400 億人民幣負債。

紫光董座趙偉國，透過大量投資擴展業務，也讓紫光集團一躍成大陸最大記憶體生產企業，當年成功挖角台灣DRAM教父、前華亞科董事長高啟全，擔任紫光集團全球執行副總裁，引發半導體業界震撼，甚至一度揚言買下聯發科、參股台積電。時任鴻海董事長的郭台銘則評論，趙偉國就是個炒股的投資者，去問張忠謀，願意賣公司(台積電)多少錢？張忠謀60多年半導體經驗不是說可以用錢買的。

據科技新報報導，外界認為，紫光集團很可能走向破產重整，並由北京當局牽頭，等於是不再對以往的國企背景企業抱有信心，甚至認為紫光集團對大陸半導體自主化已經沒有用處，甚至對大陸經濟發展有傷害，最後可能走上方正集團的結局。

方正集團2019年累積大量短期債務，導致來每個月都有債務到期的問題，龐大的房地產投資，更是將方正集團長期資產流動受到限制，最終導致該集團遭債權人北京銀行對方正集團聲請債務重整。

不過，紫光集團也是有一些重要半導體廠，尤其是記憶體，高啟全已於10月1日正式離職。高啟全指出，他在紫光集團的階段性任務完成，接下來他要做自己的事，至於其替紫光集團安排的3D NAND 技術發展進程，勢必也會受到集團巨大變化衝擊。

（中時新聞網 呂承哲）