蔣尚義回鍋！梁孟松憤辭中芯CEO

大陸晶圓代工龍頭中芯國際連放震撼彈，15日剛公告台積電前營運長、武漢弘芯前CEO蔣尚義將回鍋出任中芯副董事長，未料16日接著爆出近年為中芯立下汗馬功勞的中芯聯合CEO梁孟松，因不滿公司未事先通知其台積電老長官蔣尚義「空降」的消息，憤而提出辭呈，引發兩岸業界震撼與熱議。

在陸港兩地上市的中芯國際目前正處於被美國列為黑名單的尷尬期，加上中芯做為被大陸朝野寄望實現本土半導體產業化的領頭企業，此際卻驚傳高層人事內鬨，引來各方關切。16日晚間，上交所即發布關於中芯有關事項的監管工作函，內容涉及上市公司、董事、仲介機構及其相關人員。

綜合陸媒16日報導，中芯國際15日公告稱，蔣尚義將擔任中芯副董事長，入職日為12月15日。在2016年12月至2019年6月期間，蔣尚義曾任中芯第三類獨立非執行董事。

但這起人事案卻引發梁孟松反彈。梁孟松除了在這次人事變動中投出無理由棄權票，隨後並向中芯董事會提交書面辭呈，但董事長周子學並未當場核准。

梁孟松在辭呈簡述其3年來在中芯的工作經歷時表示，自己從2017年11月被任命為聯合首席CEO後，盡心竭力完成了從28奈米到7奈米，共5個世代的技術開發。這是一般公司需要10年以上才能達成的任務。而這些成果是由他帶領的2,000多位工程師，日以繼夜、賣命拚搏得來的。

對於中芯當前製程進展，梁孟松指出，目前28奈米、14奈米、12奈米等技術均已進入規模量產，7奈米技術的開發也已完成，2021年4月就可以試產。5奈米和3奈米的最關鍵、最艱巨的8大項技術也已有序展開，只等待EUV光刻機的到來就可進入全面開發階段。

針對蔣尚義的空降，梁孟松透露自己是在9日才接到周子學電話告知。梁孟松說：「對此，我深感十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。」

分析人士指出，此次事件反應出中芯內部組織管理上的問題。2011年時，當時擔任中芯CTO的楊士寧與CEO王寧國也爆發紛爭，最終兩人都離開中芯。而在梁孟松加入中芯後，公司內部也屢傳他與另一位聯合CEO趙海軍不和的消息。