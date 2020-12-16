蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光

大陸晶圓代工龍頭中芯國際，近日傳出高層人事大地震！台積電前營運長蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，12月15日起生效。據了解，蔣尚義將獲得年度固定現金酬金67萬美元（約台幣1900萬元）及年度激勵獎金。

澎湃新聞報導，蔣尚義現年74歲，沉浸半導體領域45年，1997年進入台積電擔任研發副總經理，參與台積電從微米製程一路到20奈米、16奈米等關鍵製程研發，帶領台積電先進技術居於全球領導地位，2013年退休時，除了是台積電研究暨發展資深副總經理，也是台積電營運長。

蔣尚義退休後，於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事；2018年再轉戰武漢弘芯，但因弘芯2020年爆發資金斷鏈危機，蔣尚義於6月辭去所有職務。

對於再次選擇加入中芯陣營，蔣尚義表示，除了他和中芯董事長周子學很熟，背後最大趨動力是，他對於半導體還有很強烈的熱情。

蔣尚義透露，自己只是很單純的工程師，「我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想…，我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

據聘用合約，蔣尚義將可獲得年度固定現金酬金計67萬美元及年度激勵。年度激勵將按照公司董事及高級管理人員薪酬政策由董事會參考本集團的業績以及其個人的表現釐定後發放。

（中時新聞網 吳美觀）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!