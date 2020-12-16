一山難容2虎！蔣來梁走 驚曝中芯血汗內幕

中芯國際掀高層內鬨風暴！在昨（15日）確定人稱「蔣爸」的台積電前營運長蔣尚義將於明年元日出任中芯國際副董事長後，引發現任聯合執行長梁孟松不滿請辭，梁更在辭職聲明中自揭「在中芯1,000多個日子裏，幾乎從未休假」，不難想見其血汗爆肝的辛苦。

梁孟松在台積電待了17年、是超過500項專利的發明人，幾乎參與了每一世代先進製程開發，在2009年離開台積電後，隨即被競爭對手南韓三星網羅，讓三星的14奈米技術一度超前台積電，因此梁曾被外界視為台積電頭號叛將。

2017年梁孟松再度離開三星，被中芯挖角擔任執行長。然而就在蔣尚義確認回鍋中芯後，梁孟松不滿12月9日才被董事長周子學告知，此前對此一無所知，並憤而在董事會上提出辭職。

梁孟松在800字的辭職聲明中提到，自從2017年 11月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已三年餘，在這1,000多個日子裏，幾乎從未休假在其帶領的2,000多位工程師的盡心竭力的努力下，完成了中芯國際從28nm到7nm工藝的五個世代的技術開發。

他強調，這是一般公司需要花10年以上時間才能完成的任務。

梁孟松指出，他是在12月9日才被董事長周子學告知，蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，他感到十分錯愕與不解，覺得「已經不再被尊重與不被信任」，認為已不再需要他繼續為公司前景打拼奮鬥了。

梁孟松自揭，「來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端集成電路盡一份心力。」如今，短期目標，似乎已經超預期、圓滿的達成，可以暫時安心的休息片刻。

其實，在梁孟松加盟中芯國際之後，業內就曾多次傳出梁孟松與另一位聯席CEO趙海軍不合將要離職的傳聞，但是可能有董事長周子學在其中調和，使得這些傳聞只是傳聞而已。

此次，蔣尚義回任中心接副董事長，等於梁孟松多了個頂頭上司，而且還要向其匯報業務，當然令原本就心高氣傲的梁孟松難以接受。

外界常說，一山難容二虎，梁孟松與趙海軍一起共同擔任聯席CEO已經相當不容易，更何況還要再來個蔣尚義，一山怎能容下三虎？

（中時新聞網 吳美觀）

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