美半導體危險了？專家示警：陸這區需防衛

美中兩國角力，從貿易戰打到科技戰，延伸至半導體領域，在白宮易主後，外界一般預測，就算在拜登任內也不會結束，美媒強調，美國半導體業要防衛的對象，是大陸正大力推動的粵港澳大灣區，在大陸以無限的資金投資，再加上人才回流大灣區下，大陸可能很快就會在半導體產業中居於領導地位，美國當局應該要有保護半導體行業的國家戰略。

根據《富比世》昨刊登資深財經記者Kenneth Rapoza的專文指出，美國科技巨頭英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）曾致信建議拜登，美國當局應該要有保護半導體行業的國家戰略，而跨國電子公司AVG集團創辦人Shalabh Kumar也曾表示，保護美國半導體產業免受大陸侵害，極為重要，因為這些是當今所有電子產品的大腦。

Rapoza表示，美國半導體業需要防衛的，正是大陸正在推動的粵港澳大灣區計畫。在資金方面，大灣區正好和大陸扶植科技業的科創板同時推出，而科創板中則有屬晶片製造領域的新公司。

他說，大陸擁有無限量的資金，政府銀行實際上是在向企業撒錢，希望藉此培養出獨角獸企業。而即使有損失，大陸國有銀行遭受的風險，也低於美國的風險投資人。

在人才方面，預計大陸大灣區將吸引在麻省理工學院，或美國加州理工學院等美美國一流大學的留學生，或曾在矽谷孵化器、風險投資公司工作了2年，並在英特爾和蘋果等公司中有建樹的大陸學生。在理想情況下，這些人才回國後，將把大陸的技術實力提升到另一個層次。

而根據半導體行業協會的術據顯示，在全球半導體產能中，美國僅佔12％，亞洲卻超過80％，而對美國半導體公司來說，成本上升和外國政府對國企補貼是重大劣勢。

尤其是大陸的政府補貼，讓印刷電路板的製造成本從10美元降至約3美元，讓美國的積體電路製造商一一將數十億美元和生產設備，投入亞洲和大陸。

Rapoza認為，晶片製造就像一場太空競賽，即使英特爾在行業中領導地位不如從前，而蘋果已宣布其所有新的筆記型電腦，將使用台灣製造、蘋果設計的處理器，微軟也稱正考慮將其Surface平板電腦中的英特爾處理器，換成台灣產品，同時輝達（Nvidia）也正威脅英特爾的數據中心市場領導者地位。

但英特爾對華盛頓來說應該非常重要，因為它是美國唯一的微處理器製造商，若英特爾決定將這些晶片外包給另一家製造商，那地點肯定會在亞洲，也許是該公司在大陸大連的工廠」。

此外，AVG集團創辦人Kumar已警告，預計大陸很快就會領導半導體產業，成為下一個最好的微處理器製造者，若美國要在半導體領域中生存，就需要制定一項國家戰略。

文章來源：Forbes

（中時新聞網 葉明芳）