陸反壟斷打網企 阿里、騰訊、順豐遭點名

今（12/14）日大陸財經新聞重點摘要：

1.陸官媒批社區團購 美團跌逾5%

社區團購是大陸網路巨頭積極入局、市場追捧的新熱點，不過官媒人民日報上周撰文批評該現象，認為會抑制科技創新。官方風向也導致14日社區團購概念股大跌。

港股美團現跌逾5%。大陸A股社區團購類股也大幅低開，國聯水產低開8%，中水漁業跌6%，宏輝果蔬、供銷大集等集體下挫。

人民日報上周在文章中指出，別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。

如果只顧著低頭撿六便士，而不能抬頭看月亮、展開贏得長遠未來的科技創新，那麼再大的流量、再多的數據也難以轉變成硬核的科技成果，難以改變我們在核心技術上受制於人的被動局面。

2.陸2月實施網路保險監督新規 僅保險機構能進行業務

大陸銀保監14日公布，「互聯網保險業務監管辦法」已於2020年9月1日經中國銀保監會2020年第11次委務會議通過。現予公布，自2021年2月1日起施行。當中強調，互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。

大陸科技巨頭近年積極入局保險等金融領域，外界關注新規是否有相關衝擊。

銀保監指出，互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證（備案表）上載明的業務範圍。

新浪財經報導，銀保監會有關部門負責人表示，保險機構只要滿足辦法規定的條件，即可開展互聯網保險業務，不需要申請業務許可或進行業務備案。

不滿足規定條件的不得開展互聯網保險業務，已經開展的應立即停止通過互聯網銷售保險產品或提供保險經紀服務，整改後滿足規定條件的可以恢復開展相關互聯網保險業務。

3.港交所總裁李小加卸任 稱不會離開香港

港交所行政總裁李小加將於2020年底退任，14日網路舉辦卸任記者會，李小加表示，對香港的未來沒有懷疑過，中國市場和國際市場不會完全按照同樣的方式來做，緊密相連慢慢融合，香港要不斷提高韌性和適應性。他不會離開香港，以後想幹的事情也在香港，估計退休後也會在香港。

對於自己的未來，李小加強調，自己不會離開香港，接下去也有一些事想做，希望可以不要再打工了。

對於香港市場，李小加表示，香港是慢慢自下而上發展的，需要經過市場的演變，未來十年香港一定會繼續發展，但是期間肯定會有新的問題出現，我們需要更多的視野。

此外，李小加還稱，當初上市制度改革時，有個有趣的變更是把鑼做大一點，他們特意到山西找了一個專門做鑼的地方，價格挺貴的要60萬港元，但他們還是做了，因為要配得上來香港上市的那些國際企業，不能太小氣，企業上市敲一次鑼就要20萬港元，投資回報率很高。

4.陸11月房價漲幅回落 一線城市廣州領跑

大陸國家統計局14日公布11月70個大中城市房價數據，總體上房價仍在上漲，但漲幅較10月有些微回落。一線城市無論新房還是二手房的漲幅均是廣州領跑。

新房價格方面，期間四個一線城市按月上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點；31個二線城市按月上漲0.1％，漲幅與上月相同；35個三線城市按月上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

二手房價格方面，期間一線城市按月上漲0.5％，漲幅與上月相同；二線城市按月上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；三線城市按月上漲0.2％，漲幅與上月相同。

一線城市中，廣州新房、二手房月漲幅雙雙領跑，分別為0.9％和0.8％。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。各線城市新建和二手住宅銷售價格按月漲幅與上月相同或回落；按年漲幅比上月回落，二手住宅漲幅總體穩定。

5.陸反壟斷出手打網企 阿里、騰訊、順豐遭點名

大陸強大的網路企業們近年積極藉由收購進入各領域經營業務，如今官方加大對網路企業反壟斷的監督，陸國家市場監管總局14日公告，點名阿里收購銀泰、閱文收購新麗、豐巢收購中郵智遞等案件，處以人民幣（下同）50萬元的行政處罰。

大陸國家市場監管總局14日公告稱，上述三案例未依法申報違法實施集中案，其中阿里巴巴投資是阿里巴巴集團開展投資並購的主要實體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的關聯公司。三家企業都在業內具有較大影響力，交易涉及百貨零售、影視製作發行、快遞末端投遞服務等不同行業。

國家市場監管總局稱，線上經濟呈現出市場集中度越來越高的趨勢，市場資源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些競爭風險和隱患。 其中一個問題就是一些網路平台企業未依法申報經營者集中。

此外，國家市場監管總局也指出，正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢鬥魚魚樂網絡科技有限公司合併等涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。