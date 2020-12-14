華為5G最強對手！任正非欣賞 老美也在搶

諾基亞(Nokia)曾經是手機市場龍頭，1997年擊敗了摩托羅拉登上全球手機龍頭寶座，2000年輝煌時期市值近2500億美元，後來才在蘋果和三星的夾攻下慢慢被超越，整個2012年，諾基亞都在裁員、停止派息以及關閉工廠。

後來新任董事長李思拓（Risto Siilasma）上任後一力改革，甚至斷臂求生，才帶著諾基亞浴火重生。而諾基亞和任正非，既是英雄相惜，也是棋逢對手。

綜合陸媒報導，華為創辦人任正非在2015年的一次媒體採訪中說，「諾基亞的奮鬥精神，我認為比別的公司要強，所以諾基亞能重新回到世界舞台上」。對於諾基亞收購法國通訊產業巨頭阿爾卡特-朗訊（Alcatel Lucent）這件事，任正非也在這次採訪中表示，非常高興，因為在他看來，卓越的競爭對手，便是讓自身保持卓越的重要因素。

5年之後，正如他所預言的那樣，諾基亞再次回到了世界舞台上。2017年，諾基亞以1850億元（人民幣）年營收重新列入世界500強。然而，諾基亞如何實現浴火重生，最重要的關鍵，少不了這位靈魂人物，即現任諾基亞的董事長李思拓。

在2012年，46歲的李思拓出任諾基亞董事長。上任後他所做的第一件事就是斷臂求生，將苟延殘喘的手機業務，以37.9億歐元的價格賣給了微軟，算上一同打包的相關專利許可證，這項交易的價格高達54.4億歐元，約合71.7億美元。

儘管在創立150年以來的歷史中，諾基亞曾多次橫跨多個行業進行過轉型，從紙漿和造紙，到電纜、汽車輪胎、膠皮靴，再到電視機和個人電腦。即便如此，如果說諾基亞不再是一家手機公司了，這仍然讓人無法接受，也難以想像。

然而，推動這筆交易，對李思拓來說，心情也是很複雜的，身為芬蘭人，他自然對諾基亞這個品牌充滿了樸素的民族情感。

在宣布收購案的前一天，李思拓特意把家人湊到一起，鄭重其事地囑咐子女，如果因為諾基亞手機被他賣了出去，導致被其他芬蘭人辱罵的話，不要為此而去爭吵或打架，也不要試圖辯解。他說，「時間會告訴我們，什麼是正確的」。

在收購案了結之後，最終把主攻電信設備市場明確為諾基亞新的發展方向。2013年，諾基亞斥資17億歐元，全盤收購西門子持有的諾基亞西門子通信公司剩餘的50%股份，諾基亞西門子徹底成為諾基亞旗下公司。

2014年，原諾基亞西門子公司CEO拉傑夫·蘇立，被任命為諾基亞新的CEO。至此，無論是從業務結構上，還是人事鋪排上，諾基亞已經顯現出來，全力投入電信設備製造的轉型態度。

除了出售手機業務、吸納諾基亞西門子之外，為了增加新諾基亞的行業競爭力，補齊自身在傳輸固網業務上的短處，在2015年，諾基亞又斥資156億歐元，收購了阿爾卡特-朗訊公司。

這次收購將諾基亞的電信設備業務規模，一舉擴張至華為、愛立信的水準，實現了從移動通信到IP固網的全電信設備業務覆蓋，成功躋身於全球一線電信設備製造公司，這樣的電信實力，讓美國都頗為羨慕。

對此，李思拓曾說，我們並不是沿著一條直線前進，而是圍繞著上述目標，螺旋式地層層遞進，逐步地去達到我們的終極目標。在每次遞進的過程中，我們都會重新審視每個目標，並提出問題，權衡利弊進而開拓思路。

另外，今年2月，美國被爆料醞釀推動美企收購諾基亞、愛立信其中的任何一家，以藉此充實美國通信技術實力，在5G時代對抗華為。

但是，隨後德國總理梅克爾與諾基亞、愛立信的企業負責人見面，直接表明了要阻止外國收購歐洲5G供應商。因為她知道，掌握了諾基亞、愛立信，歐洲就擁有了通往5G時代的門票。

（中時新聞網 葉明芳）