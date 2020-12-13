誠品隱身幕後 為華為大學圖書館操刀的秘密

誠品西進，攜手華為打造華為大學圖書館，近日成為兩岸話題。大約就在8月，華為大學圖書館開放，9月迎來華為開發者大會，當時各界聚焦在鴻蒙2.0，緊盯華為力抗美國制裁大戲，沒人多談論這座富麗堂皇的圖書館，直到誠品12月自曝是操刀者，一時間躍居最受矚目的企業大學圖書館。

沒錯，誠品團隊用「富麗堂皇」來形容華為大學圖書館。華為大學圖書館位於東莞松山湖，佔地3.3萬平方米，硬體設計和建造借鏡法國國家圖書館黎塞留館等世界知名建築，並邀來法國國家圖書館專家為設計顧問，法國國家圖書館是法國最大的圖書館，也是世界知名大型圖書館之一，前身是查理五世建立的國王圖書館，目前法國國家圖書館擁有多個館址，最知名的就是密特朗館和黎塞留館。

華為大學圖書館採用16組巨型銅製羅馬柱，對應16頂圓窗，支撐起圖書館中央區橢圓形的空間結構，構成仰望浩瀚無邊知識海洋的巨大穹頂，穹頂與羅馬柱連接區域採用馬賽克磁磚，形成視覺藝術效果，連橡木書櫃和燈具都來自法國，形塑品牌形象。

至於圖書館選書、美學氛圍與體驗的營造，則由誠品操刀。誠品董事長吳旻潔表示，誠品書店強調場所精神，擁有專業選書、空間營造、選品採購、美學陳列能力，獲華為總裁任正非肯定，後續誠品將負責圖書顧問與供應商，以書籍博物館的策展概念，協助華為規劃、蒐羅與採購全世界書種，並延伸陳列服務、後續經營等商機。

兩者在華為大學圖書館的合作，2018年啟動、2020年完成，現有大約11萬冊圖書，涵蓋人文、社科、藝術、哲學等類型，甚至有400多年前的古籍，任正非看重員工的知識追求，選書偏重經典。

其實，誠品一直是華人世界爭相邀約合作的品牌，也有不少誠品人出走到大陸協助開出類誠品書店，誠品也自2012年走出台灣，到香港銅鑼灣開店，2015年在蘇州金雞湖畔開出大陸首店，那年也是大陸觀光客來台的高峰，接著2018年底深圳店開幕。

但快速擴張的結果，誠品卻踢到鐵板，從2019年上海中心店宣布破局，到今年以來在台灣連關九店，開不滿兩年的深圳店也即將在今年底熄燈。

這也讓誠品徹底思索未來要走的路，吳旻潔形容，眼前的路烏漆麻黑，她學習在黑暗中凝視，從明亮處眺望。以往誠品開一家店籌備時程至少要三年，投入成本高難以平衡，更難的是找到合作夥伴，現在起誠品營運更多元，除了自己開店，也做品牌授權與營運顧問，許多人看好誠品所謂人文氣質的體驗經濟，其實就是營造一種從容、餘裕。

從誠品蘇州店書籍銷售結構來看，藝術設計書籍連四年成長，是圖書銷售第一大類，反映大陸硬體建設拔地起，對藝術設計的需求明顯增加，將是一門好生意。