數位人民幣電商消費 首單京東秒誕生

繼深圳之後，大陸政府藉「雙12」購物節活動在蘇州推進數位人民幣紅包試點，且本次活動首度接入線上電商平台消費場景，在蘇州發放的數位人民幣紅包11日晚間8時正式上線後僅過2秒，大陸首單電商平台數位人民幣消費立即產生。

蘇州為中國人民銀行推行數位人民幣四大重點城市之一。繼深圳在2020年10月推展數位人民幣紅包試點後，蘇州市政府12月4日宣布民眾可於隔日起登記參加數位人民幣紅包抽籤活動。該活動結合「雙12蘇州購物節」，向所有符合條件的蘇州市民發放10萬個200元的數位人民幣紅包，並於11日20：00正式生效。

據新華社12日報導，11日20時2秒，首單電商平台數位人民幣消費誕生，蘇州一名消費者在京東商城成功下單。

京東是第一家與大陸工、農、中、建、交、郵儲六大行展開合作並接入數位人民幣電商平台消費試點場景的科技公司。京東數字科技集團相關人士表示，本次數位人民幣紅包活動中，除了對接京東線上場景外，還對接銀行接入其線下支付場景，例如京東五星電器、京東之家、京東便利店等實體門市。

京東還開發特色貨到付款場景，改善收銀所需要的專用機具，收貨地址在蘇州市相城區的市民可選擇京東商城自營商品貨到付款，使用數位人民幣支付。

另外，首家開通數位人民幣受理服務的支付機構為拉卡拉。11日20時01分，拉卡拉成功受理江蘇海王星辰健康藥房產生的第一筆數位人民幣消費，顧客購買了防疫用品，金額為人民幣109.8元。

業內人士分析，在大陸推廣數位人民幣的過程中，第三方支付機構可望迎來新的發展機遇。首批布局的支付機構如拉卡拉、銀聯商務將擁有先發優勢，將更為迅速的擴大業務涵蓋範圍，藉此提升市占率。