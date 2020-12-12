美國禁令延燒 那斯達克剔除4陸企

美國政府限制交易禁令繼續發威，繼富時羅素、標普道瓊指數之後，那斯達克指數公司也在美東時間11日宣布，將中芯國際、中國中車、中國交通建設及中國鐵建四家中企從指數成分股組合中移除，並於12月21日生效。

綜合媒體12日報導，那斯達克發言人對此強調，公司指數內只有這四家中國企業被白宮列入黑名單。國際知名指數MSCI（明晟）發言人11日透過電子郵件表示，對美方禁令，已與客戶討論了可能的變化，並將儘快傳達任何必要的變化。

報導指出，當前中美在科技領域較勁激烈，美國國防部陸續在2020年6月底、8月底及12月3日將華為、中芯國際、中國航空工業集團、中國聯通等35家中國企業列入軍企黑名單，聲稱這些中企與解放軍有所關聯或受其控制，因此禁止美國投資公司、退休基金和其他金融機構等買賣這些中企的股票與債券。

在美國禁令制裁下，12月4日富時羅素開出第一槍，將黑名單中包括海康威視、中國鐵建、中國中車、中國東方紅衛星、中科曙光等8家中企自21日起從其產品中刪除。

隨後標普道瓊指數也跟進，並採取兩階段措施，第一階段於12月21日將中芯國際、中科曙光、海康威視等10家公司從48條指數中剔除，第二階段將於2021年1月1日起，在固定收益指數中刪除另外11間中國企業。標普還表示，會繼續注意實體清單的更新，以進一步釐清行政命令的範圍，及其他相關事項。

另外，美方阻止美國資本投資中企的行動不僅於此，美國參議院12月3日已經全票通過「外國公司問責法案」，指若企業無法證明其不受外國政府控制，或者美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）連續三年不能對這家公司進行審計，企業將被禁止在美國上市，而已上市公司甚至會被停止交易與下市。

由於絕大多數在美上市的中企均踩到上述法規紅線，未免中美金融進一步脫鉤，中國證監會隨即在4日表示，中方願意透過對話和合作，切實推進中美審計監管合作。