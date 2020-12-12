中汽協：陸明年汽車銷量 年增約4％

2020年因受到新冠肺炎影響，大陸車市將迎來第三個年度的衰退。但在低基期與官方政策做多下，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）預計，2021年大陸汽車銷量將達2,630萬輛，年增轉正達4％左右，新能源汽車銷量年增更可達約40％至180萬輛。

澎湃新聞網12日報導，中汽協副總工程師許海東11日在「2021中國汽車市場發展預測峰會」上發布「2021年中國汽車市場預測報告」時表示，預計2021年大陸汽車銷量將達2,630萬輛，年增4％左右。

其中，乘用車銷量為2,170萬輛，年增約7.5％；商用車銷量460萬輛，年減10％左右。新能源汽車銷量180萬輛，年增達40％左右。

中汽協並對2020年大陸車市做出短期預測，全年汽車銷量將達2,530萬輛，年減約2％。其中乘用車銷量預計2,020萬輛，年減6％左右；商用車銷量510萬輛，年增約18％。新能源汽車銷量130萬輛，年增8％左右。

2020年初疫情重擊大陸車市，中汽協一度預料年銷量將衰退15％～25％。但隨著疫情趨緩、各地加速復工及官方推動「汽車下鄉」等利多政策，市場對車市復甦信心逐步提升。10月時中汽協預估汽車銷量年減4％，如今預料全年銷量年減2％，顯示市況逐漸穩定趨好。

許海東表示，2021年大陸車市將迎來發展機遇，包括宏觀經濟持續穩定恢復、地方政府繼續推出刺激汽車消費政策、疫情防控繼續保持良好效果和企業繼續維持促銷熱情等。然而，國際形勢錯綜複雜、海外疫情不穩定等因素，也將對車市產生影響。

中汽協常務副會長兼祕書長付炳鋒指出，2021年大陸車市將呈現緩慢增長態勢，未來五年也將會穩定增長，預料2025年大陸汽車銷量可望達到3千萬輛。

另值得注意是，2019年，大陸新能源汽車在官方財政補貼退出影響下出現衰退。2020年為因應疫情，大陸政府先宣布延長補貼政策至2022年底，11月初發布的「新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）」更要求2025年新能源汽車銷量占比要達新車銷量的兩成，等於銷量將較目前大增三倍，從政策面上給業者服下定心丸。