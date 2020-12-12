動物病毒傳播成全球隱憂 皮草產業大地震

新冠疫情使得各國加大對動物病毒傳播的擔憂，全球市占7成的毛草（皮毛）產業龍頭哥本哈根皮草因此宣布倒閉，該產業在大陸也同樣遭受地震，2020年前三季企業新增註冊量大減27％，遏止快速成長的趨勢。

新京報報導，當前部分國家推出政策防範動物病毒傳播，如丹麥稍早下令撲殺水貂，導致哥本哈根皮草突傳結束經營。由於哥本哈根皮草占大陸進口來源的6成，故業內龍頭倒下後，外界料大陸皮草產業鏈各端將遭到強烈的價格變化衝擊，且大陸皮草市場後續動向也引人關注，有觀點認為，大陸進口皮草原材料因此銳減，將對當地皮草養殖行業帶來機遇，不過首先要撐過當前的產業寒冬以及業內的血海廝殺。

當前大陸皮草企業正不斷湧現，企查查數據顯示，近十年相關企業註冊量逐年增加，如2017全年新增4,784家，成長78％達到增速高峰。而2019全年也新增超過6千家，達到規模峰值。但2020年因為新冠疫情的因素，相關企業註冊量發生變化，前三季僅新增3,831家，較2019年同期大減27％。

報導分析，自2016年開始大陸皮草行業銷售收入開始下滑，近年市場也出現產能過剩、供過於求的現象，且全行業中多達82％的企業註冊資本低於人民幣（下同）100萬元，真正有實力應對未來產業波動的業者恐怕數量不多，當前疫情很可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，導致行業出現一波洗牌倒閉潮。

目前大陸共有皮草相關企業4.98萬家，在行業分布方面，有2.9萬家從事批發和零售，有約2萬家從事製造相關。同時，2020年已經有至少1,388家皮草相關進行註銷。

在地域方面，「皮革之都」海寧所在的浙江嘉興市便有多達1.18萬家相關企業，數量幾乎是排名第二的河北衡水市的三倍，河北邢台市則以2千8百多家排名第三。從省份來看，浙江以及河北同樣遙遙領先各省，浙江有1.51萬家相關企業，河北則有1.23萬家，排名第三的江蘇僅不到4千家，緊跟在後的是遼寧、山東省。

值得注意的是，由於沒有外國原材料供應商的競爭，此前逐漸退場的大陸皮草養殖戶可能出現死灰復燃的現象，此前一直擔任皮草養殖大省的山東可能因此受惠，行業版圖也可能因此改寫。

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