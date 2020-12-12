全球經濟苦哈哈 大陸奢侈品市場卻異軍突起

全球奢侈品行業受疫情衝擊，中國成為唯一正向增長的奢侈品市場。隨著精品實體店相繼進駐中國地區，再加上線上購物潮流，品牌提供多重管道消費服務。預計2025年之前，中國奢侈品市場有望超越歐美，而亞洲消費者將占全球奢侈品消費的70％。

傑富瑞（Jefferies）最新研究統計顯示，自疫情發生以來，中國在全球個人奢侈品消費量激增，從2019年38～39％市占率上升至2020年的80～85％。傑富瑞奢侈品資產董事總經理Flavio Cereda-Parini表示，未來五年內80％左右消費份額將略有下降，估計將持續占全球約55～60％份額。

全球諮詢公司貝恩（Bain & Company）的數據指出，中國區域性奢侈品市場相比2019年同期增長45％至440億歐元，且所有銷售通路、產品類別、價格區間以及所有年齡的消費者統計皆在增長。

中國奢侈品需求迅速恢復，奢侈品牌也在疫情期間紛紛開展亞洲業務。華爾街日報引述第一太平戴維斯（Savills PLC）公布2020年1月至10月期間數據，設計師品牌在亞洲開設精品店數量首次超越過往首選的歐洲地區，其中有19％坐落於上海和深圳等中國城市。

另一方面，數位通路的影響力也不容小覷，疫情加速奢侈品牌的數位轉型。天貓國際的數據顯示，截至11月，Louis Vuitton、Hermes、GUCCI和Prada等代表性奢侈品牌在天貓國際的銷量相比2019年同期成長72％。刺激許多奢侈品牌積極與天貓國際展開合作，尋求拓展中國線上通路。

傑富瑞與貝恩的分析師預言，未來奢侈品市場增長將受中國市場強力推動。

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