陸車市回溫 年銷上看2,500萬輛

大陸汽車銷量轉好。中國汽車工業協會（中汽協）11日預估，2020年大陸汽車市場銷量可達2,500萬輛，年度衰退幅度優於稍早預期，有望引領全球車市復甦。此外，未來五年大陸車市將保持穩定，2025年銷量可望達3,000萬輛。

中汽協11日公布最新汽車產銷數據，2020年11月大陸汽車銷量達277萬輛，年增12.6％，新能源汽車銷量為20萬輛，年增長逾一倍，高達104.9％。

截至2020年11月，大陸汽車總銷量為2,247萬輛，相較2019年同期減少3％。中汽協樂觀預估，2020年全國汽車銷量將可達2,500萬輛，跌幅有望收窄至2％，優於預期，其中，SUV車款降幅已窄收至1％內。

中汽協數據顯示，2019年大陸汽車銷量為2,576萬輛，年減8.2％，為連續第二年衰退。進入2020年第一季，汽車銷量受疫情重創，其中二月銷量年減79.1％，三月年減43.3％，四月之後開始止跌回升。中汽協7月時曾預估，2020年銷量將衰退10％。

中汽協11日表示，2020年初疫情爆發導致汽車產業跌落低谷，隨大陸疫情趨緩，自4月份車市復甦以來，大陸汽車產銷已連續八個月增長，其中連續七個月銷量增幅逾10％。

大陸商務部發言人高峰10日表示，為鞏固消費持續回暖態勢，將推行優化汽車限購措施，並投入新一輪汽車下鄉和以舊換新等促進消費措施。

值得注意的是，新能源汽車的風潮反映在汽車銷量，截至11月，新能源汽車增幅達3.9％至111萬輛。中汽協表示，多款優質產品刺激消費政策的落實，新能源汽車下鄉將推動整體汽車市場好轉，也讓新能源車年銷130萬輛目標可望成真。

中國汽車工業協會副會長付炳鋒指出，「十四五」期間大陸汽車行業將經歷轉型升級的爬坡期，電動化、智慧化與網聯化成為汽車產業的發展機遇，經過升級的大陸汽車產業將提升整體國際競爭力。