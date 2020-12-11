今（12/11）日大陸財經新聞重點摘要：

1.人民幣中間價漲71點 專家：明年或升值至6.25

人民幣中間價11日報6.5405，較上一交易日6.5476升71點。在岸人民幣開盤小漲。

在岸人民幣10：20報6.5392，漲48點，漲幅0.0733％。離岸人民幣報6.5232，升118點，升幅0.1798％。

野村證券中國首席經濟學家陸挺在野村2021年中國宏觀經濟分析與展望上指出，2021年將是相對祥和的一年，中國經濟不僅將持續強勁，人民幣對美元也有望再創新高。

陸挺指出，過去幾年中國經常項目盈餘越來越小，因為貨物貿易的盈餘越來越小，尤其是旅遊方面的逆差越來越大，最後使得經常項目盈餘越來越小。但是到中國在2020年二季、三季這兩季，經常項目盈餘的季度均值超過了1,000億美金，這是2008年第四季以來最高的。

一方面得益於貨物貿易出口強勁，另一方面是由於海外支出中海外旅遊的部分急劇降低。這對宏觀經濟基本面的好處在於使得一個國家經常項目盈餘上升，經濟和金融的基本面得到明顯改善，貨幣也越來越強勁。野村估計，2020年中國的經常項目順差或為GDP的1.7％，2021年估計是1.4％。

陸挺表示，在過去的兩個月時間裡，中國對匯率的干預力度是很小的，基本上就是讓市場去調節。這也體現出中國的自信：中國的出口本身也非常強勁，不會因為人民幣的升值而對出口產生多大的影響。陸挺預測，2021年人民幣對美元有望升值至6.25。

2.美FCC確認華為威脅國家安全

美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間11日確認，中國電訊設備供應商華為對美國構成國家安全威脅。

FCC在6月將華為和中興通訊指定為國家安全威脅對象，同時禁止美國公司動用83億美元的政府資金，從這些公司購買電訊設備。

華為其後提出申訴，要求FCC重新考慮將華為從國安威脅名單中剔除，FCC 11日正式拒絕華為的申訴。

上個月，FCC已確認中興通訊維持列入國安威脅名稱。

3.陸不想批評者與會被拒 中歐貿易論壇取消

華爾街日報報導，歐中年度經貿論壇11月低調取消，癥結是中方要求禁止批評者與會，歐盟主辦單位拒絕照辦。

報導引述未具名知情人士說法指出，中方想剔除的與會者，分別是曾公開批評北京處理香港與維吾爾族人事務的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer），與德國墨卡托中國研究中心（MERICS）負責人胡謐空（Mikko Huotari），這次是中方首度鎖定歐洲議會負責歐中關係的高層人士。

歐洲工商聯合會發言人森納坎普（Peter Sennekamp）則說，過去3輪對話在布魯塞爾與北京輪流舉行，非常成功，很遺憾今年對話「被迫取消」。共同主辦的中國國際經濟交流中心以發言人名義表示，希望明年實際面對面對話，並提到疫情迫使中方延後與其他國家的經貿對話。

至於今年對話取消真正原因，中國國際經濟交流中心僅說，這項活動目的是促進國際經濟研究與貿易合作，但「部分參與者似乎不符活動原則或目標」，而且往年曾有參與者違反不得對外揭露會中發言者身分的規定。

第4輪「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」（China-EU CEO and Former Senior Officials Dialogue）今年原訂以視訊形式閉門舉行，約40名來自歐洲與中國的企業執行長、高層官員與學者參加。

4.標普：晶片供應瓶頸不會阻礙中國汽車行業復甦

新冠疫情期間歐洲和東南亞的製造及組裝廠暫時停產，以及汽車業對晶片的需求高於預期，導致當前出現晶片供應瓶頸。標普全球評級發表報告表示，短缺問題不會阻礙中國汽車業的復甦。全球整合元件製造商（IDM）擴大產能以及車企優先生產更受歡迎的車型，將有助於車企應對晶片短缺的問題。

該機構認為，晶片短缺主要影響運用更多電子設備（例如電子控制單元和電子穩定程序）的中高端車型生產。

標普全球評級信用分析師陳智豪表示，據悉車企正在對生產進行調整，以優先生產銷量最好的車型，從而最大限度利用手上現存而市場供應最緊缺的電子零部件。車企正在與相關供應商進行協調，以穩定到2021年第一季將最為短缺的電子零部件供應。隨著全球整合元件製造商的產能爬坡，供應吃緊的情況將很可能在6個月內逐步緩解。

2020年汽車業表現優於預期，未來仍高度依賴進口晶片。報告指出，2020年前十個月的大陸汽車銷量年減4.7％，整體表現正處於優於該機構此前預期的全年6％－9％降幅的軌道。預計2021年大陸新車銷量將增長4％－6％，該預測假設中國經濟持續復甦，進而提振消費者信心。

標普還認為，由於要求高穩定性，大陸晶片製造商將需要數年時間以滿足車企的測試和認證標準，未來幾年中國汽車業可能仍將高度依賴進口晶片。當前，中國95％的汽車微控制單元都是依賴於進口。