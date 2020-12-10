2大制裁來襲！標普剔除中芯等21家陸企

美國總統川普11月簽署行政命令，要求美國投資人與機構投資與大陸軍方擁有或相關控制大陸企業，總計31家陸企，美國標普道瓊指數 （S&P Dow Jones Indices）公司10日表示，將分別在今年12月和明年1月，將中芯國際、海康威視等21家陸企納入的股票與債券指數剔除成份股。

美國國防部也在日前將大陸晶圓代工龍頭中芯國際、大陸能源公司中國海洋石油、中國建設科技及中國國際工程諮詢等4家陸企列入黑名單。

據《CNBC》報導，川普政府禁止美國公司、養老基金與大型投資機構將資金流入與大陸軍方有關企業，標普道瓊指數公司將從其股票和債券指數，剔除這21家陸企，其中有10陸企的債券，將在12月21日其固定收益指數開盤當日被視為不符合資格，並在1月1日開盤前，再將另外11家陸企剔除。

中芯國際與海康威視對此消息沒有回應。美國富時羅素（FTSE Russell）公司上周五才宣布，將旗下的FTSE全球股票指數系列以及FTSE含中國A股指數，將海康威視等8家陸企剔除，並從12月21日生效。

美國眾議院本月1日通過《外企問責法》，若有外企連續3年不符合或是拒絕提交符合美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）審計標準，將被迫從美股下市。由於有不少在美掛牌陸企不願提交財報數據，但相關單位也沒有動作多年，直至川普政府上台後不斷提出陸企在美的風險，瑞幸咖啡財報造假案又徹底掀起美國監管單位注意。

（中時新聞網 呂承哲）

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