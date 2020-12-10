商場女王董明珠賣手機 3天僅售88支糗爆

連年被選為中國商界最有影響力女性的格力電器董事長董明珠又糗了。她常在公開場合表示，要做世界最好的手機，不過格力自2015年投入手機製造以來存在感薄弱，2年未出新機，今年新機改變策略不宣傳，品牌名稱換成「大松」，但7日上架，官方網站顯示3天來只賣出88支官網，引發熱議。

據《IT之家》報導，格力電器其官方商城、格力董明珠店上架的大松5G手機，有2個版本，分別是6+128GB和8+256GB，提供魅夜極光、曜夜星河2種配色，搭載高通驍龍765G處理器，採用6.81英寸FHD+解析度的LCD單挖孔屏，前置16MP鏡頭，後置64MP+8MP+2MP+2MP四攝，內置 5000mAh電池，支援18W充電，厚9.3mm，採用後置指紋識別方案。

董明珠曾喊出手機界華為當老大，格力就要當老二，還強調不找代工、要自己生產出「有品味、有價值」的產品。但事實上OPPO、vivo、小米、最近剛從華為集團獨立的榮耀，都被普遍認為品質大幅領先格力。但董明珠稱，格力手機沒有在自家通路外銷售，外界沒資格評論。

陸媒分析，格力是看中物聯網趨勢，因為物聯網仍然需要中樞，而智慧型手機可能就是這個中樞，企業也必須了解、嘗試，格力不像其他智慧型手機製造商，試探是最主要目的，主要是不希望把命運交在別人手裡。

66歲董明珠也擔任自家品牌代言人 ，2016年曾因在社群平台發布歌曲《因為愛情》改編版被作者揚言提告，因此道歉，去年批評中國汽車製造水準引發車商反彈。她也是廣東省人民代表，去年建議修法偷手機、撿到手機不還要分別判刑10年、5年，有律師評論：「身為代表，要珍惜和合理利用人民賦予的權利，在自己擅長和精通的領域好好提建議 」。

不過董明珠雖然常有充滿爭議言行，基本上還是說到做到的類型，她2018年表示能在格力做到退休就會送房子，已有部分兌現，去年也曾一次發出2.2億人民幣犒賞員工。董明珠屢次強調格力不會放棄手機業務，會否因為這次表現慘淡變卦，還有待觀察。

（中時新聞網 王毓健）