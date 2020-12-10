今（12/10）日大陸財經新聞重點摘要：

1.繼初裁傾銷後 陸裁澳洲葡萄酒補貼

中國商務部10日公布，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

香港經濟通通訊社報導，中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自11日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒實施臨時反補貼措施，各公司比率為6.3％至6.4％。

中國11月已初步認定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，並自11月28日起徵收相應的保證金，各公司保證金比率為107.1％至212.1％。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但自2020年以來兩國經貿緊張關係急遽升級。中國此前已對澳洲大麥徵收高額關稅，同時，最近幾個月澳洲龍蝦、牛肉、煤炭及木材出口中國均受重創。據中國海關最新數據顯示，2020年前11個月，中國自澳洲進口年減4.9％。

2.榮耀執行長：要成為大陸手機市場第一

自華為拆分、大陸手機品牌榮耀執行長趙明近期在北京的一場員工溝通會中明確提出，榮耀的目標是成為大陸手機市場第一。

深圳智慧城市科技發展集團和30多家榮耀代理、經銷商11月17日在深圳特區報刊登聲明，已與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，而華為在出售後不再持有新榮耀公司的任何股份。

騰訊新聞引述榮耀內部人士透露，在榮耀獨立一周後，趙明在北京、西安和深圳召開三場員工溝通會。雖然趙明沒有提及具體的戰略和打法，但提到除手機以外，其他產品也會繼續做。

至於在最關鍵的晶片供應上，榮耀也取得進展。一位接近高通的知情人士表示，高通與榮耀的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。

對此，高通回應，已經開始和榮耀展開一些對話，對未來機會也表示期待。榮耀則回應，不予置評。值得注意的是，高通總裁安蒙此前公開表示，目前已經開始與榮耀展開對話，期待與榮耀在相關方面展開合作。

報導稱，榮耀計畫於2021年1月發表全新的V40系列手機，V40將採用此前庫存的聯發科晶片。這也是時隔大半年後，榮耀再次發表手機新品。

3.習近平和馬克宏通話 盼歐方實施積極的對中政策

中國國家主席習近平9日晚間和法國總統馬克宏通電話。習近平強調，新形勢下中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯，希望歐方實施積極的對中國政策。

路透報導，中國外交部網站公布雙方通話內容顯示，習近平表示，雙方要一起努力，加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話，以及數位領域高層對話，推動中歐關係邁上新台階。

習近平表示，無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對中國政策。

報導稱，在美國總統川普即將卸任之際，參議院一關鍵委員會的共和黨領導人發表一份報告，呼籲美國和歐洲盟友密切合作，因應中國所帶來的威脅。

英國金融時報則援引一項計畫草案指出，歐盟正尋求和美國結成新聯盟，以消除川普時期的緊張局勢，並應對中國帶來的挑戰。

4.紫光系4.5億美元債違約 將觸發交叉違約

在大陸半導體業巨頭紫光集團首爆境內債券違約不到一個月後，紫光系境外美元債也宣告違約。外媒報導，紫光國際9日晚間公告指出，無法兌付10日到期4.5億美元債本息。紫光芯盛則表示，若上述美元債違約，將觸發其發行的20億美元債交叉違約。

路透報導，紫光國際指出，發行人和擔保人正在研究各種防範來解決目前面臨的流動性問題。紫光芯盛則表示，公司美元債自11月18日下午開始暫停交易，仍將持續停牌。

紫光國際發行的4.5億美元債票息6％，由紫光集團旗下TsinghuaInternational提供擔保。

此外，紫光芯盛發行的美元債有三支共計20億美元，擔保方也是紫光集團，包括2021年1月31日到期的10.5億美元債、2023年1月31日到期的7.5億美元債，以及2028年1月31日到期的2億美元債。

紫光集團在首爆債券違約不到一個月後，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用等級，由「BBB」降至「B」，因其將於10日到期的人民幣50億元公司債付息，以及4.5億美元債均存在不確定性。

報導稱，紫光集團2017年發行的13億元私募債券「17紫光PPN005」，已於2020年11月16日實質性違約。10日到期的「18紫光04」發行總額為50億元，期限5年，票面利率5.2％。