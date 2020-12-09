人民幣升破6.5元 創2年半新高

美元持續疲弱下，人民幣匯價升勢不止。人民幣兌美元離岸價9日早盤一度大漲逾200個基點一舉升破6.5元大關，不僅創下兩年半來新高，且近半年已累計升值逾7,000個基點，漲勢驚人。市場分析認為，2021年亞幣仍維持強勢，人民幣離岸價有望挑戰6.3元關卡。

澎湃新聞報導，市場單邊預期升溫下，離岸價9日早盤升勢迅猛，最高升至6.4983元，續創2018年6月下旬以來的新高。離岸價飆升也順勢帶動在岸價走升，早盤亦曾升破6.52元價位，最高觸及6.5198元，亦創下逾兩年半新高。據統計，2020年截至12月9日，離岸人民幣兌美元的升值幅度高達6.6％，在岸價升幅也達到6.3％。

路透引述交易員指出，在岸價9日雖最終收跌54個基點，報6.5374元，但因時近年底考核點，各機構交投意願強烈，9日在岸市場成交量也放大到543億美元，較近幾日的400多億美元水準增長約兩成。

交易員認為，儘管中美關係未見好轉，但從目前離岸價較在岸價強逾200個基點來看，顯示境外市場看升人民幣情緒濃厚，離岸價還有向上挑戰空間。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，從人民幣這波快速升值來看，中國人民銀行並未顯著阻升，再加上近期大陸國企債券接連違約，人行更加關注金融穩定及保持流動性合理充裕，暫時沒有改變政策利率的迫切性。這意味著，中美利差短期內不會大幅縮窄，自會吸引資金流入、推升人民幣升值。

展望後市，市場看好人民幣持續走強。投行野村最新報告預期，美國聯準會和歐洲央行將在2021年初推出進一步的刺激政策下，資金將持續流入亞洲，2021年首季亞洲貨幣兌美元的升幅將更加顯著，其中人民幣兌美元離岸價估計將升至6.3元。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，只要大陸經濟持續復甦，就會支持人民幣匯率走強。下一階段，人民幣匯率將在此均衡基礎上，呈現有漲有跌的雙向震盪走勢。