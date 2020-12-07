美制裁效應 富時羅素指數剔除8家陸企股票

外電報導，全球知名的富時羅素指數（FTSE Russell）日前宣布，將從相關指數中刪除8家中國企業股票。這些公司名列美國軍方編制的中共軍工企業黑名單。

美國總統川普政府11月12日發布行政命令，明確禁止美國境內企業與個人投資華府認為由中國軍方擁有或控制的中國公司。這項命令將於明年1月11日生效。

綜合路透社和美國之音（VOA）報導，富時羅素母公司倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）發言人4日在聲明中說，富時羅素將放棄海康威視、中國鐵建及中國航天衛星等公司的股票，另外5家是中國交通建設股份有限公司、中國核工程建設集團有限公司、中國中車股份有限公司、曙光信息產業有限公司及中國化工股份有限公司。

富時羅素在美國股市當天收盤後發布的聲明中表示，從富時全球股票指數系列（FTSE Global Equity Index Series）和其他幾個指數中刪除的決定，將於21日生效。

羅素指數的競爭對手、美國紐約的明晟指數MSCI公司曾表示，公司產品將根據美國法律「反映任何必要的變化」。

美國國防部上週將中國最大晶片製造商中芯國際和石油巨頭中海油等4家公司增列入被禁名單後，上述清單擴大至35家。