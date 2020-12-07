富智康前10月虧損擴大 陸子公司申請補助

鴻海旗下富智康發布盈利警告，估今年累計前10月綜合淨虧損約1.242億美元，比去年同期虧損約4829萬美元擴大；富智康在中國大陸子公司已申請COVID-19紓困補助方案。

從營收來看，富智康預估今年累計到10月底營收約70.44億美元，較去年同期117.6億美元大減40%。

觀察今年，富智康預估今年綜合淨虧損規模可能遠高於去年虧損，主要是2017年後所面對挑戰性情況持續到今年；今年COVID-19疫情全球大流行不只對全球供應鏈及元件供應、價格和消費者需求帶來不利影響，更使全球經濟放緩。

富智康指出，在中國大陸附屬公司已向中國政府申請COVID-19紓困補助方案，今年底前能否申請成功，對公司12月業績有相當影響。

富智康表示，公司產品組合改變及產能過剩，已優化應變方案及採取必要行動，朝向輕型資產企業集團，可能持續縮減或終止未達表現的部分業務，這也會招致無可避免開支及支出，對今年和明年業績帶來潛在不利影響。

富智康指出，公司財務資源仍足以支撐營運，不過為確保充足流動資金，以及有鑑於目前市場需求出現重大變化和COVID-19對消費者購買行為影響，公司持續專注加強控制整體成本及經營開支，緩解利潤侵蝕壓力。