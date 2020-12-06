福斯汽車中國廠回應停產：沒那麼嚴重

外傳福斯汽車（中國稱大眾汽車）中國廠因為高階晶片供應不足而面臨停產，大眾汽車集團表示，一些汽車生產面臨中斷，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法。

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）在中國的兩家合資公司為上汽大眾和一汽大眾，受到晶片供應不足影響，傳出上汽大眾已從4日開始停產，一汽大眾也在月初進入停產狀態。

央視財經今天引述大眾汽車集團（中國）公關部相關負責人徐穎說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情帶來的不確定性，影響到了一些特定汽車電子元件的晶片供應。中國市場復甦也進一步推動需求成長，使情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

大眾中國回應稱，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法，和總部、相關供應商展開協調工作。目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。

中國基金報指出，本次短缺的汽車晶片將導致ESP（電子車身穩定系統）和ECU（電子控制單元）即車載電腦兩大模組無法生產，大眾汽車基本上都有配備這兩者，受影響最大。

報導說，按先前產能估算，中國兩家大眾合資公司12月份的產量合起來超過20萬輛。如果晶片供應問題在12月內無法緩解，以中國15%的汽車產能受影響來估算，就意味著僅12月，中國就可能會有近40萬輛汽車的生產受到影響。

據行業內人士表示，未來一年，晶圓供應將持續緊張。汽車零件供應商馬牌（Continental）也表示，潛在的供貨瓶頸將會持續到2021年。