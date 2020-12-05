原油寶事件 中行被罰逾5千萬人民幣

中國銀保監會5日表示，針對2020年4月下旬發生驚動市場的原油期貨理財產品「原油寶」造成的巨虧，決定向對中國銀行及其分支機構合計罰款人民幣（下同）5,050萬元，並同樣對中行相關業務負責人員同樣處以罰款。

2020年4月下旬美國原油期貨崩跌，並創下史上首次負值紀錄，造成當時中國銀行連結西德州中質油（WTI）原油期貨的「原油寶」理財產品巨虧，有投資人甚至還需要向銀行「倒貼」巨額保證金，引發廣大投資者不滿。

這起事件後來驚動大陸政府高層，中國國務院金融穩定發展委員會為此召開會議討論，最終決定以「尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益 」的表述定調該起事件後，由中國銀行啟動賠付工作，賠付比例上限為20％，由此產生的損失額高達70億元。

該起事件發生後，市場持續關注大陸官方的後續懲處動作。新浪財經報導，中國銀保監會5日表示，近期該會就中國銀行「原油寶」產品風險事件依法展開調查工作，並對所涉違法違規行為做出行政處罰決定，採取相應的監管措施。

銀保監會指出，對「原油寶」風險事件相關違法違規行為決定依法從嚴處罰，原因包括：一、產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰。二是風險管理不審慎，交易系統功能存在缺陷未能整改等。三是內控管理不健全，消費者權益保護履職不足。四是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售內容存在誇大。

因此，中國銀保監會決定對中國銀行及其分支機搆合計罰款5,050萬元，對中行全球市場部兩任總經理均給予警告並處罰款50萬元，對中行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人均給予警告並處罰款40萬元。

除了依法實施行政處罰之外，中國銀保監會還暫停了中國銀行相關業務、相關分支機搆准入事項，責令中行依法依規全面梳理相關人員責任並嚴肅問責，同時要求中行立即採取有效措施對有關問題進行整改，藉以提高風險管理能力。

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