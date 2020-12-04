中芯列美國防黑名單 裂痕加深

美國國防部以中國解放軍擁有或控制為理由，將中芯國際（SMIC）等四家中資企業列入國防黑名單，禁止美國人士與其交易，擴大中國軍工企業黑名單的範圍。由於中芯為中國最大晶片製造廠，被列入黑名單將影響中國正在推動的半導體產業本土化進程。

根據美國1999年頒布的法律規定，五角大廈必須編制一份由中國人民解放軍「擁有或控制」的軍工企業名單，美國國防部直到2020年執行後，已有海康威視、中國電信和中國移動等商業巨頭被列入這份名單中。美國總統川普發布的行政命令顯示，從2021年11月起，禁止美國投資者購買黑名單公司的股票。

美國政府於美東時間3日宣布，將中芯國際、中海油、中國建設科技集團、中國國際工程諮詢等四家中企列入國防部黑名單，至此，被列入黑名單的中企家數已達35家，中芯國際4日也公告此事，強調在被美方列入中國涉軍企業名單後，美國人士將被限制對中芯所發行的有價證券及其相關衍生品進行交易，從2020年12月4日開始的60天後，美國人士不可買入中芯國際的有價證券；365天後，美國人士不可交易中芯國際證券，但中芯強調，被列入黑名單對公司營運沒有重大影響。

但4日中芯A股與港股依然重挫，拖累陸港大盤走勢。中芯港股上午停牌，午後復牌曾跌逾7％，收報21港元，跌5.41％。中芯A股收報人民幣58.2元，跌3.31％。在美方近期制裁陰影下，7月17日回歸大陸科創板上市的中芯股價持續走弱，迄今累跌24.5％，同時期的中芯港股更自41.8港元高點腰斬。

分析指出，美國總統當選人拜登在此問題上的立場尚不明確，且美國基金在這些公司的持股量不高，白宮能夠發揮的實際打擊有限。不過美方此舉，仍將加深華盛頓和北京之間的裂痕，且未來美國國會和政府也預計提出更多舉措，來遏制不遵守美國規則的中國公司進入美國市場。

此外，在美國限制台積電等晶圓代工企業為中國業者生產高階晶片後，中芯成為中方寄望之所在，美方對於中芯國際的制裁，影響恐不遜於福建晉華與華為，下一階段須關注美方會否將中芯列入實體清單，若如此，在缺少國際設備支援下，中國的半導體產業將受到更大衝擊。