離岸人民幣直逼6.5大關 創近兩年半新高

在亞幣普遍走強的氛圍下，離岸人民幣4日盤中狂升逾2百點，升破6.51，直逼6.5關口，連同在岸匯價盤中一度升破6.53，收盤大漲近300點，雙雙創下近兩年半新高。累計本周（11月30日至12月4日）人民幣對美元漲幅約0.8％，創四周最大升幅，估算自9月以來，在岸人民幣累計漲逾3,200點，飆升約5％。離岸人民幣累計漲逾3,300點，漲約4.8％。



路透引述交易員表示，美國財政刺激計畫進展持續提升風險偏好，美元指數跌跌不休，人民幣跟隨亞幣反彈，期間客盤購匯仍不少，不過這僅能緩和但難以扭轉升勢。



美元指數近期跌破91，創兩年半新低，稍早高盛、瑞銀及法國興業銀行等機構預期美元還會走貶，且隨著美國聯準會加碼量化寬鬆（QE）措施，將讓美元指數在未來六個月繼續下跌約4％。而4日中國人民銀行連續第三日調升中間價，創逾半個月新高，另即時市場的在岸匯價也在盤中升破6.53，至6.5271，收盤漲288點報6.5302，連升四日，離岸匯價盤中更一度逼近6.50關口。



路透引述交易員指出，受美元下跌，相比其他貨幣，人民幣算是跟漲，「感覺美元真的跌到地板上了，不過下面還有地下室等著，看美國的刺激政策最終能敲定多少錢。」另有交易員認為，短期人民幣仍是穩中偏升，不過最近客盤逢低購匯買盤增多，可能限制人民幣升幅。相比其他主要貨幣，近期人民幣的升勢已經緩和，疫苗進展也可能收窄中國的優勢，接下來需要重點關注中美關係以及美國刺激政策的進展。



此外，招商銀行首席外匯分析師李劉陽分析，在全球經濟從危機中復甦過來的前幾年，美元往往會走弱，但美國總統當選人拜登表態暫不取消對中關稅，人民幣有效匯率拉升的波段可能要告一段落，畢竟中美關係轉好的預期無法長期持續。