機構大筆減持 片仔癀陷入泡沫化？

在大陸和同仁堂齊名、A股上市中藥商片仔癀藥業，憑藉其知名藥品「片仔癀」，使該股自2016年起就備受資本追捧，4年來股價累計大漲近10倍。截至2020年12月2日，該公司總市值高達人民幣（下同）1,341.84億元。但近期該股遭遇各路資金先後賣出，引發市場擔憂其「泡沫化」。

片仔癀藥業2日收漲2.56％至229.85元，自9月以來股價累計跌約10％。

侃見財經報導，大陸俗話說「北有同仁堂，南有片仔癀」，相傳在明朝末年，一位宮廷御醫，因不滿朝廷暴政而帶著宮廷祕方逃跑，御醫來到福建省漳州市璞山岩寺後剃度出家，並以祕方煉藥醫治附近百姓。因為每次切一片藥就能達到消除熱毒腫痛的效果，該藥品被取名為片仔癀。

由於片仔癀所選用的全都是如牛黃、蛇膽等名貴藥材，其中包括麝香此種大陸嚴控的藥材，片仔癀也自此被貼上稀有、昂貴的標籤。同時，片仔癀的藥效也逐漸被神化。片仔癀藥業也因此擁有絕對的議價權，自2005年起，片仔癀的價格共調漲15次，從最初的一粒130元漲至現在的590元。

然而，2020年第三季片仔癀藥業卻彷彿失去其名藥的魅力，先是被大陸私募基金大佬林園大舉減持，其旗下的一支私募產品大筆減持其118.9萬股。緊接著片仔癀藥業又遭遇基金機構獲利了結，在此情況下，該公司的股價也受到重挫。

據片仔癀藥業半年報顯示，該公司的機構持股家數達到425家，持股占比達到5.27％，但另據其第三季財報指出，片仔癀的機構持股家數銳減至54家，持股占比降至1.73％。

報導稱，目前片仔癀藥業的本益比高達74倍，而同仁堂的估值僅為38.73倍，片仔癀背後的「泡沫」可想而知。