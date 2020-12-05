燕窩交易從幾百炒到上萬 背後驚見操控

「燕窩」作為古籍記載、故老相傳的上等補品，在大陸民間廣受歡迎，但因物以稀為貴，燕窩價格可從人民幣（下同）幾百元炒作至上萬元，更出現大量假冒偽劣，「以次充好」的業者甚至可算是「業界良心」。這也印證當一個食材被炒出難以企及的高價時，往往有見不得人的手在市場背後操控。

騰訊網報導，燕窩在華人社會很受歡迎，在大陸社會經濟與消費能力起飛後，燕窩不僅是一種食材，更成為一種身份象徵，不少人經常在微博上「曬」出自己購買處理的燕窩，藉此得到他人羨慕的回應。但因燕窩數量稀少，讓市場炒作之風盛行，而且產品參差不齊、真假齊飛。

以大陸來說，境內幾乎沒有燕窩生產地，真正能用唾液做成燕窩的，基本都是生長在東南亞的金絲燕，因此全球燕窩幾乎都來自於印尼、馬來西亞和泰國這三個國家，其中印尼產量最大，馬來西亞品質最高，這就誘使不少大陸業者千里迢迢跑到這些國家開設加工廠，甚且催生出一整條的燕窩造假產業鏈。

在東馬來西亞地區開設燕窩加工廠的大陸業者表示，當前燕窩價格可從幾百元炒作至上萬元，而且造假嚴重，「以次充好」進行買賣已經是這行業比較有良心的手段之一。

譬如「燕窩補碎」，意即燕窩在手工挑毛的過程中會落很多碎片，所以需要補燕碎，一般都是補同級的燕窩碎，但是許多燕窩商會造假，像是刷膠貼上等級低一些的燕碎（如草燕），一公克成本能降低4至5元。買家只有買回去、泡發後才會因顏色不一樣而發現。

另外還有漂白燕窩。一般剛摘下來的燕窩是灰色（因為裡面夾有羽毛、泥巴），得要人工清洗挑毛，熟練的工人一天也就挑幾盞，所以就催生了燕窩漂白手法。通常業者是以食用化學藥劑去毛，經過處理的燕窩沒有一絲雜毛，賣相頗佳。但化學藥劑會對燕窩的蛋白造成損害，還會有殘留物，有礙身體健康。

值得一提的是，近幾年隨著大陸電子商務與民眾出國旅遊的盛行，導致電商燕窩成為造假的重災區。因為許多線上商鋪會靠著「圖片」做生意，只要圖片上的燕窩和到手的燕窩好看，消費者基本上不會積極維權。

其中，刷膠、固定劑、染色是電商燕窩常見的假冒偽劣手段。刷膠可以塑造燕窩的形狀、還能鎖水（泡發大），而且膠水本身有重量，能壓秤。染色則是為了讓次等的燕窩賣相更好，藉此賣出高價。