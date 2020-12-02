陸快到期食品熱潮不減 市場規模超3500億

大陸臨近到期食品熱潮從2012年左右崛起後持續不衰，至今許多新成立臨期食品情報討論期往往1個月就可以吸引數萬人加入，甚至還有專做臨期食品的App，撿便宜心態是興起主因，粗估市場規模超過800億人民幣(約3520億臺幣)，而且不只消費者可省錢，臨期食品店業者也賺暴利，最多甚至可以做到毛利率70%。

所謂臨期，其實離保存期限到期都還有段時間，例如依據北京市工商局標準，保存期限18個月食品，到期前40天是臨界期；12個月或以下食品，到期前20天是臨界期。大部分超市、便利商店如果沒有打折促銷活動，大部分會在製造日期過40%左右就退貨給供應商，這是由於2012年大陸國家工商總局規定，食品經營者對即將過期食品應向消費者做醒目提示。

臨期食品市場最主要產品就是零食，特別是進口食品，社會新鮮人、學生更是主要客群，近年興起的團購跟網路直播帶貨也幫助市場成長。有人是朋友推薦，也有人是在找外國零食時剛好發現只有臨期貨，吃過也沒發生什麼問題，從此習慣買，就像某些臨期食品討論群標榜口號：「用打折的價格，吃到不打折的美味」。

投入臨期市場經營的，有食品供應商自營，也有二手商。特別是二手商因為貨品種類多更有吸引力，加上定價空間大，獲利可觀。有人舉例，一批50萬元的臨期巧克力，可能只要3-4萬元就能買進，出售卻可能獲得15萬，雖然定價上有越近到期越便宜這種規則，但只要透過賣得好的定價高和多進貨、賣得差的少進貨就可以提高獲利。

看似就是供應商虧損，消費者、二手零售商雙贏的產業，其實也有不少風險。由於臨期食品特性，業者應對風險能力當然不比一般食品供應商，進貨策略失誤也幾乎沒有可以轉移損失的對象，被消費者質疑偷改產品製造或保存日期的聲浪也一直存在。此外，熱銷商品不保證有貨無法穩定延續營收成長，市場臨近飽和也是潛在危機。

商業觀察部落格「豹變」認為，只要「打工人」(工時長、工資少的受雇者)存在，臨期食品市場必然不會缺少客戶，食物最好的結局仍然是被吃掉，而非銷毀。

（中時新聞網 王毓健）