任正非送別榮耀 竟要它打倒華為

本月17日，多家企業在《深圳特區報》發布聯合聲明稱，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。對此，華為創辦人任正非在榮耀送別會上表示，一旦「離婚」就不要再藕斷絲連，鼓勵新榮耀擁抱全球化，做華為最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。

華為內部論壇「心聲社區」今發布華為創辦人任正非在榮耀送別會上的講話。談到為什麼出售榮耀的原因，任正非指出，華為在美國的一波又一波嚴厲的制裁下，使我們終於明白，美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們。華為短期的困難，我們有能力克服。我們不因自己受難，而要拖無辜的人下水。

他說，但分布在170個國家的代理商、分銷商，因渠道沒有水而乾枯，會導致幾百萬人失業；供應商也因為我們不能採購，而貨物積壓，銷售下滑，拖累股市。他們有什麼錯，我們為什麼不能承擔一些犧牲，你們就是去與他們同甘共苦的，使乾枯的渠道在水源未斷時，補充滿流水。

任正非強調，榮耀是生產中、低端產品的，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作夥伴的困難。他認為，應全力擁抱全球化產業資源，儘快地建立與供應商的關係，供應是十分複雜而又千頭萬緒的問題，榮耀難度比任何一個新公司都大，堅持向一切先進的學習，包括向自己不喜歡的人學習。

此外，還要堅定不移地擁抱全球化，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業，要堅定大膽與優秀的外企合作，也要與國內合作夥伴合作，與他們一同成長。同時，要保持已經形成的優良傳統，幹部及專家要全球化、專業化、多元化，除了職員本地化外，要慎重地分權，並維持合理的淘汰機制。

至於未來華為和榮耀的關係，任正非認為，一旦「離婚」就不要再藕斷絲連，理智地處理分開，嚴格按照合規管理，嚴格遵守國際規則，各自實現各自的奮鬥目標。

不能像小青年一樣，婚姻戀愛，一會熱一會冷，纏纏綿綿，劃不清界限。也不要心疼華為，去想你們的未來吧！未來我們是競爭對手，你們可以拿著「洋槍」、「洋砲」，我們拿著新的「漢陽造」，新的「大刀、長矛」，誰勝誰負還不一定呢？我們對榮耀不會客氣的，榮耀有人在競爭中罵打倒華為，他是英雄好漢，千萬不要為難他們。

（中時新聞網 葉明芳）