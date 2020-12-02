今（12/2）日大陸財經新聞重點摘要：

1.小米今在港暫停交易 傳擬增發10億股股票

中國第二大智能手機製造商小米集團在完成香港有記錄以來最大的增發配售後，暫停了其香港股票的交易。

2日上午，小米集團發佈公告稱，公司股份和債券於12月2日上午九點零一分起短暫停止買賣，與該公司有關的所有結構性產品也同時短暫停止買賣。對此，小米向界面新聞回覆，不予置評。

外媒12月1日報導，其獲得的一份文件顯示，小米將增發10億股股票，以籌資31億美元，每股發行價區間為23.7港元至24.5港元，較週一收盤價26.15港元分別折價9.4％和6.4％。

根據相關條款顯示，小米還尋求通過一項七年期的可轉換債券籌資8.55億美元，比配股發行價高出55％，所得款項將用於搶占競爭對手華為的市占率。在美國對華為的制裁下，小米還試圖搶占華為在海外的高端市占率。

2020年以來，小米股價一直在上漲，較一年前上漲了146％。Gartner12月1日發布的研究報告顯示，今年第三季，小米以4,440萬部的銷售量首次超過蘋果，位居全球第三。

2.高通總裁：已與新榮耀展開對話 期待未來合作

高通公司總裁安蒙2日在驍龍技術峰會上被問及高通與新榮耀合作時表示，作為市場新的參與者角度，高通感到高興，期待未來與榮耀的合作。他透露，目前已展開一些對話，未來就事情發展的具體情況而定。

日前，高通4G晶片等產品獲得許可向華為繼續供貨，安蒙稱，高通向美國政府申請的整個產品線，但目前拿到的是4G晶片、計算類以及WiFi產品許可，頂級產品必須獲得許可才能跟華為進行合作。

目前已經可以確認，包括OPPO、小米、vivo、nubia，Realme，中興，夏普，LG，摩托羅拉，黑鯊，一加，魅族，華碩，索尼在內的大陸海內外智能手機廠商均會在2021年第一季度首批推出搭載驍龍888處理器的旗艦機型。其中小米雷軍於本次發布會現身，表示小米將會很快推出搭載驍龍888的旗艦手機。

3.人民幣前景看好 陸11月債券通單月總成交創新高

中國債券通最新數據顯示，作為境外機構參與中國債券市場重要管道之一的債券通，11月交易活躍，總成交人民幣（下同）4,850億元，創單月總成交歷史新高。因標誌性的中美10年期國債收益率利差維持在240個基點（bp）左右的高位，以及人民幣匯率升值前景均增加境內債券吸引力。

按債券各類劃分，國債和政策性金融債占債券通成交的比例為44％和43％，二者合計占總交易量近九成。債券待償期中，7至10年佔比最高為31％，其他為一年以下占20％、1～3年占16％、3～5年占比22％、5～7年占比為9％、10年以上僅為2％。

交易最活躍的前五隻個券為：20國開10、20國債06、20國債08、20國債13和20國開15，成交金額合計1,962億元。

另外，11月債券通迎來首家南非投資者，服務範圍擴展至全球34個國家和地區。此外，本月有超過60家客戶完成入市以來首筆債券通交易。