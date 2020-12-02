1年來遭川普追殺 陸媒爆華為暗藏保命動作

華為在半導體關鍵領域遭美國政府「卡脖子」，為了突破美方的科技狙殺，近年來華為積極投資半導體公司，日前又入股寧波潤華全芯微電子，成為近1年來投資的第17家半導體企業。

快科技報導，11月23日，寧波潤華全芯微電子設備有限公司發生工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司，不過具體金額沒有披露。

寧波潤華全芯微電子成立於2016年，主要從事化合物半導體、LED、SAW、 OLED、光通訊、MEMS、先進封裝等新型電子器件製造領域，配備了快速響應的銷售和技術服務團隊，目標是成為一家具有國際影響力的半導體裝備及工藝解決方案提供商。

至於代表華為投資的則是哈勃科技，成立於2019年，一般經營項目是創業投資業務。企查查信息顯示，哈勃科技所屬集團為華為，由華為投資控股有限公司100%持股。

為了突圍美方半導體禁令，華為除了投資相關產業，本月初外媒報導，華為將在上海設一座不使用美國技術的晶片廠，以解決電信設備高階晶片遭斷供的問題。

《金融時報》報導，知情人士透露，華為與上海集成電路研發中心合作，初期製造45奈米晶片，預計明年底生產28奈米晶片，2022年底前進階到20奈米製程晶片，此舉為讓華為不受美禁令影響，電信設備業務能繼續營運下去。

（中時新聞網 吳美觀）