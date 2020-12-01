加速金融布局 字節跳動購「抖音支付」域名

大陸互聯網企業字節跳動正在加速金融布局。36氪報導，字節跳動11月30日最新拿下douyinpay.com的網路名稱，其中文直譯正好是「抖音支付」，也讓市場對字節跳動的下一步布局充滿想像。

報導稱，目前打開douyinpay.com，還顯示著原域名持有者掛賣的資訊，但抖音已證實完成該域名的收購，抖音對此收購的解釋是「防止協力廠商惡意侵權」。

近期字節跳動在支付方面的動作明顯。報導稱，天眼查App顯示，9月份，一家字節跳動創辦人張一鳴實控公司，間接拿下武漢合眾易寶科技有限公司100％股權，將後者手中的支付牌照收入囊中。截至當前，字節跳動已經擁有支付牌照、網路小貸牌照、保險經紀牌照，以及證券投資與諮詢執業資格四張金融牌照。

在抖音直播電商業務迅速崛起之後，「支付」成了字節跳動在短影音平台之後的重要項目，預期也將成為其互聯網生態加速布局的方向。從抖音的競爭對手「快手」來看，同樣在發展直播電商業務，也同樣沒有自己的支付管道。根據招股書，2017年至2019年，快手向騰訊支付的支付管道費用分別為人民幣（下同）5,900萬元、1.42億元、2.19億元，2020年上半年，這一費用已經達到了1.84億元。

日前，快手已經通過收購持牌支付機構易聯支付間接獲得支付牌照，開始將金融佈局搬到台前。不論是出於競爭還是自身業務的完善，字節跳動都不能在支付業務上有所鬆懈。