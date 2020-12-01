川普再揮拳 美制裁陸企CEIEC原因曝光

美國川普政府在任期最後階段，加碼對中國使出強硬手段。美國周一（1日）宣布，制裁中國電子進出口有限公司（CEIEC），指其支持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）運用網路行使威權，破壞民主的努力，包括限制互聯網服務，並對政治對手數位監控及網絡行動。

根據《路透》報導，美國財政部表示，中國電子進出口公司支持馬杜洛的左翼政府，「致力限制網際網路，同時對政敵進行數位監控與各種網路操作。」，其中CEIEC自2017年以來一直為馬杜羅政府提供相關輔助，並向委內瑞拉政府與國營電信商委內瑞拉國家電話公司提供軟體、培訓及技術。

因此，美國決議凍結CEIEC在美國所有資產，美國人並禁止與其交易。財政部還簽發許可證，授權在1月14日之前「逐步停止」與這家中國公司的交易。

美國國務卿蓬佩奧表示，國有電訊供應商CANTV控制委內瑞拉70％的互聯網服務，並經常封鎖在線獨立報紙及反對派成員的講話。透過最新行動，美國重申致力於追究所有參與非法的馬杜羅政權破壞民主努力的人的責任。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，非法的馬杜羅政權依賴諸如 CEIEC 這樣的企業來行使威權，這進一步表明政權的權力優先於民主價值，美國將制裁幫助委內瑞拉等國家壓制民主意志的企業。

對此，委內瑞拉外交部發布聲明指控美國的行動「非法」，並表示美國此舉只是為了孤立委內瑞拉，將造成委內瑞拉國民困難。

（中時新聞網 葉明芳）