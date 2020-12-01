全球智慧型手機大洗牌！小米超車蘋果當老三

在全球特殊的環境下，手機市場也面臨著新一輪的洗牌。資訊技術研究和顧問公司Gartner在1日公布最新統計，2020年第三季全球智慧手機銷量總計3.66億部，較上年同期下降了5.7％。其中，小米在2020年第三季超過蘋果，成為世界第三大智慧手機供應商。

搜狐新聞報導，Gartner統計，在排名前五的智慧手機製造商中，三星以8,090萬台的銷量和22％的市佔率位居榜首。三星第三季的手機銷量達2.2％的溫和增長，Gartner認為，將這歸功於三星在Android用戶中的強勢定位。

華為是第二大銷售商，出貨量為5,180萬台。該公司受美國實施的禁令影響，銷售額持續大幅下降。小米當季銷量增長最快，售出了4,440萬台。小米的增長一部分來自於自身的強勁表現，另一部分來自於華為市場份額的損失。

另一方面，蘋果公司在2020年第三季的iPhone出貨量為4,050萬台，與2019年相比下降了0.6％。Gartner認為，iPhone 12系列的推遲發佈對銷量造成了衝擊。往年蘋果的新代 iPhone通常在9月中下旬便已開始發貨。而2020年的發售活動和發貨比往年晚了整整四周。

另，OPPO以2,990萬部的銷量躋身前五。

不過，儘管小米在第三季銷量超越蘋果躍居全球第三，但報告認為其領先優勢應是短暫的。因為報告顯示，iPhone 12發佈後需求強勁，可望帶動下一波的換機升級潮，進而帶動蘋果手機第四季整體銷量。

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